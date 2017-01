Westfalenpost: Zum Konsumklima - "Gute Verbraucher-Stimmung nur eine Momentaufnahme"

(ots) - Wir deutschen Verbraucher scheinen bei bester

Kauflaune zu sein. Wir lassen uns nicht von Trump und Brexit beirren.

Das glauben jedenfalls Konsumforscher. Auch die Wirtschaftsverbände

und Industrie- und Handelskammern melden überwiegend Optimismus für

das Geschäftsjahr 2017 - auch in Südwestfalen. Selbst das gescholtene

Nordrhein-Westfalen hat im vergangenen Jahr deutlich an Fahrt

aufgenommen und ist nach dem ersten Halbjahr 2016 im Länderranking

vom letzten auf den achten Platz geklettert. Das Dumme ist, es gibt

für 2017 keine sichere Prognose. Mit der Kauflaune, also der

Binnennachfrage, die das Wirtschaftswachstum in Deutschland in den

letzten Jahren mit getrieben hat, kann es bald wieder vorbei sein.

Tatsächlich sind einige Branchen wackelig, insbesondere im

industriellen Sektor, dem Herzstück deutscher Wirtschaft. Für die

energieintensiven mittelständischen Betriebe muss schnell eine Lösung

gefunden werden, sollen sie wettbewerbsfähig bleiben. Das gilt nicht

nur für Gießereien. Auch die Automobilindustrie befindet sich gerade

in unruhigen Zeiten. Elektromobilität ist ein Geschäftsfeld, auf dem

sich immer stärker auch Google und Co. versuchen werden, denn sie

benötigen dafür keine Kernkompetenzen im Bereich Motoren- und

Getriebetechnik. Mittelfristig ist dies höchstgefährlich für die

Branche - und für die Beschäftigten in gut bezahlten Jobs. Das sind

nur zwei Beispiele. Tatsächlich wächst, wie in NRW, die Zahl der

Billigjobs. Die im produzierenden Gewerbe hat zuletzt deutlich

abgenommen. Die gute Laune bei uns Konsumenten ist nur eine

Momentaufnahme. Meine Prognose: Sie hat bald eine Ende. Aber, sicher

ist das natürlich nicht.







