QuantiFERON-TB-Test von QIAGEN gewinnt Ausschreibung für die Testung der südkoreanischen Streitkräfte

(ots) - ///Ausgewählt für die Untersuchung

von 340.000 Rekruten im Rahmen der nationalen TB-Kontrollstrategie im

Jahr 2017///



QIAGEN N.V. (NASDAQ: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) gab

heute bekannt, dass QuantiFERON®-TB Gold (QFT), der moderne Standard

für die genaue Diagnose von latenter Tuberkulose (TB), von den

Streitkräften der Republik Korea für die Untersuchung von über

340.000 Rekruten in 2017 ausgewählt worden ist.



Mit über 32.000 neuen Fällen und 2.300 Todesfällen pro Jahr weist

Korea unter allen Industriestaaten eine der höchsten Inzidenzraten

für aktive Tuberkulose auf. Die Regierung hat deshalb von der

Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfohlene Maßnahmen zur Bekämpfung

der Krankheit eingeführt, darunter das präventive Screening von

Risikogruppen und die Behandlung von Patienten mit latenter

Tuberkuloseinfektion (LTBI).



2016 entschied sich die koreanische Gesundheitsbehörde (KCDC)

dafür, QuantiFERON-TB im Rahmen des landesweiten Screenings von

Personen einzusetzen, die durch engen Kontakt zu Patienten mit

aktiver Tuberkulose ein erhöhtes Infektionsrisiko aufweisen.



"Wir freuen uns darauf, Korea bei der Umsetzung seiner umfassenden

und bewährten Strategie zur TB-Kontrolle unterstützen zu können. Wir

arbeiten eng mit Behörden, Lieferanten und Laboren zusammen, um ein

Screeningprogramm auf latente TB zu entwickeln, das QuantiFERON-TB

als modernen Test der Wahl mitbeinbezieht", sagte Dr. Masae Kawamura,

Senior Director of Medical and Scientific Affairs bei QIAGEN.

"QuantiFERON-TB ist der Standardtest in nationalen Laboren in Korea,

der sich aufgrund seiner Kostenwirksamkeit und des bewährten

Workflows auch im Ausschreibungsverfahren für die Streitkräfte der

Republik Korea durchgesetzt hat."



