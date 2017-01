Badische Zeitung: Bundeswehr-Mission in Mali / Der nächste Endlos-Einsatz

Kommentar von Dietmar Ostermann

(ots) - Wieder geht es um deutsche Interessen: Stabilität

in der Nachbarregion Nordafrika. Doch die Lage in Mali spitzt sich

zu, islamistische Gruppen erstarken, der Friedensprozess stagniert.

Erneut zeigt sich, dass es keine militärische Lösung gibt - und eine

politische Lösung schwierig wird, weil sich die Regierung in Bamako

auf internationale Unterstützung verlässt. http://mehr.bz/khs3461







Pressekontakt:

Badische Zeitung

Schlussredaktion Badische Zeitung

Telefon: 0761/496-0

kontakt.forum(at)badische-zeitung.de

http://www.badische-zeitung.de



Original-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Badische Zeitung

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 26.01.2017 - 22:13

Sprache: Deutsch

News-ID 1449171

Anzahl Zeichen: 729

Kontakt-Informationen:

Firma: Badische Zeitung

Stadt: Freiburg





Diese Pressemitteilung wurde bisher 87 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung