Rheinische Post: Arbeitgeberchef sieht viele drängende Aufgaben für Zypries

(ots) - Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer hat die

Bundesregierung angesichts des Wechsels an der Spitze des

Wirtschaftsministeriums davor gewarnt, die wirtschaftspolitischen

Herausforderungen im laufenden Jahr zu unterschätzen. "In der

Wirtschaftspolitik sind viele drängende Aufgaben hinzugekommen, die

noch vor einem Jahr nicht absehbar waren", sagte Kramer der in

Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Freitagausgabe). "In

Europa gilt es den Binnenmarkt zu stärken. Die Freiheiten des

Binnenmarktes für Wirtschaft und Arbeitnehmer sind unteilbar", sagte

der Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände

(BDA) mit Blick auf die anstehenden Brexit-Verhandlungen der EU mit

Großbritannien. "Nur gemeinsam kann Europa sein Gewicht auf den

Weltmärkten entfalten", sagte Kramer mit Blick auf die USA und China.

"Protektionismus und Nationalismen sind ein Irrweg. Wir brauchen den

Freihandel für Wachstum und Arbeitsplätze", erklärte er. Die neue

Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) soll am heutigen

Freitag vereidigt werden. Sie übernimmt das Wirtschaftsressort von

Sigmar Gabriel (SPD), der neuer Außenminister werden soll.



