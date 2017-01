Mitteldeutsche Zeitung: Sachsen-Anhalt/Politik

Rechte Terrorgruppe: Razzia auch im Saalekreis

(ots) - Bei den Ermittlungen der Bundesanwaltschaft zu einer

rechtsextremen Terrorgruppe führt eine Spur in den Saalekreis. Nach

Informationen der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung

(Freitagausgabe) soll es auch bei einem Mann in Querfurt

Durchsuchungen gegeben haben. Er soll der Reichsbürger-Szene

nahestehen. Gegen die beiden bei einer bundesweiten Razzia am

Mittwoch festgenommenen Verdächtigen wurde unterdessen Haftbefehl

erlassen. Sie sitzen in Untersuchungshaft. Die Bundesanwaltschaft

ermittelt gegen insgesamt sechs Beschuldigte wegen der Bildung einer

rechtsextremistischen Vereinigung. Einem siebten Verdächtigen wird

vorgeworfen, ihnen geholfen zu haben.







