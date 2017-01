SilverCloud Health stockt um 8,1 Millionen US-Dollar auf, um wissenschaftlich anerkannte digitale Behandlungskonzepte für psycho- und verhaltenstherapeutische Methoden voranzutreiben

SilverCloud Health, ein Unternehmen im Bereich digitaler

Gesundheitsversorgung und der führende Anbieter von wissenschaftlich

anerkannten Online-Lösungen für psycho- und verhaltenstherapeutische

Behandlungskonzepte, hat 8,1 Millionen US-Dollar mit einer

Serie-A-Finanzierung eingenommen. Das Venture Capital-Unternehmen B

Capital Group - gegründet von Raj Ganguly und dem Facebook

Gründungsmitglied Eduardo Saverin - führte die Investitionsrunde an.

Weitere bedeutende Mitspieler waren ACT Venture Capital und die

erneut investierenden Investec Ventures und dem von DBIC verwalteten

AIB Seed Capital Fund sowie NDRC und Enterprise Ireland.



SilverCloud Health ist ein mehrfach ausgezeichnetes, weltweit

tätiges Gesundheitstechnologieunternehmen. Seit seiner Gründung im

Jahr 2012 hat es seinen weltweiten Kundenstamm von mehr als 80.000

Patienten unterstützt und dabei klinische Ergebnisse erzielt, die

demselben Niveau entsprechen wie eine persönliche Therapie.



Ken Cahill, Chief Executive und Mitbegründer von SilverCloud

Health, erklärt, dass das Unternehmen neue medizinische Methoden

entwickelt, um die Nachfrage des schnell wachsenden Marktes für

verhaltenstherapeutische Behandlungen abdecken zu können, der allein

in den USA auf 440 Milliarden US-Dollar geschätzt wird. "Mit dieser

neuen Investitionsrunde können wir unsere Gesundheitsplattform weiter

ausbauen und den weltweit zunehmenden Bedarf an

verhaltenstherapeutischen Behandlungen zu decken. Wir sind der

Meinung, dass Technologie der Schlüssel für die größte medizinische

Herausforderung dieses Jahrhunderts ist, indem sie die klinischen

Ergebnisse verbessert und es dabei dem Patienten ermöglicht, den

Zeitpunkt und den Ort der Therapie selbst zu wählen und diese in

verschiedene Lebensstile einbindet. Dabei werden Geräte genutzt, die

"Wir haben uns für B Capital als Lead Investor für die

Serie-A-Finanzierung entschieden, weil sie Erfahrungen im

medizinischen Bereich haben und gut vernetzt sind. Ihre Partnerschaft

mit The Boston Consulting Group öffnete uns Türen zu neuen

Handelspartnern in den USA", fügte er hinzu.



"Die Vision von SilverCloud Health ist es, dass Menschen durch

wirksame, zugängliche und bezahlbare verhaltenstherapeutische

Behandlungsmöglichkeiten gesünder leben können. Damit füllt

SilverCloud Health eine riesige Lücke auf dem heutigen Markt. B

Capital Group freut sich, Ken Cahill und das Team von SilverCloud

Health dabei zu unterstützen, weiterhin neue Wege für

verhaltenstherapeutische Behandlungsansätze zu suchen", erklärt

Eduardo Saverin, Mitgründer und Gesellschafter der B Capital Group.

"Wir haben in SilverCloud Health investiert, weil wir seinem Team

vertrauen und auf seine erfolgreiche Zusammenarbeit mit

internationalen Gesundheitsorganisationen und seinen hervorragenden

Partnernetzwerk bauen. Mit diesem neuen Kapital kann SilverCloud

Health seine innovativen Programme weiter ausbauen, intensiveren und

installieren, damit die Millionen Menschen, die es brauchen, davon

profitieren."



Diese Finanzierungsrunde fällt in eine rasante Wachstumsphase von

SilverCloud Health mit einem Ausbau der Forschung, die immer wieder

die klinische Wirksamkeit der verhaltenstherapeutischen

Gesundheitsplattform des Unternehmens belegt. Die Plattform von

SilverCloud Health wird zurzeit von über 120 Organisationen im

Gesundheitswesen in Europa und Nordamerika genutzt. Im staatlichen

Gesundheitswesen im Vereinigten Königreich (National Health Service,

NHS) hat das Unternehmen einen enormen Kundenanstieg erlebt - von

einem Prozent der teilnehmenden NHS-Einrichtungen für psychiatrische

Versorgung vor zwei Jahren auf mehr als 45 Prozent heute. Das neue

Kapital wird eingesetzt, um die wachsende Nachfrage in Nordamerika

und Europa zu decken, die Wirtschafts-, Entwicklungs- und klinischen

Teams zu erweitern und eine intensive klinische Forschung

voranzutreiben und Publikationen zu fördern.



Diese Investition wird neue Behandlungskonzepte ermöglichen, da

die Ergebnisse in großen Gesundheitssystemen weltweit nachgewiesen

wurden. Dazu gehören beispielsweise die Einbindung von

patienteneigenen Geräten zur Überwachung der Vital- und

Aktivitätsparameter, um einen stärker integrierten und

personalisierten Zusammenhang zwischen physischer und

verhaltenstherapeutischer Behandlung zu schaffen.



Gavin Teo, Partner bei B Capital Group, erläutert: "SilverCloud

Health definiert den Zugang zu einer hochwertigen,

ergebnisorientierten Versorgung für eine kostenanfällige

Verhaltenstherapie für schwer zu behandelnde Patienten völlig neu.

Seine digitale Gesundheitsplattform eröffnet neue Wege für

Leistungserbringer, Kostenträger und Pharmaindustrie, um die Therapie

persönlich auf jeden einzelnen Patienten zuzuschneiden, was einen

Baustein für eine klinisch geprüfte, wertbasierte Versorgung bildet.

Capital ist begeistert, der Lead Investor von SilverCloud Health zu

sein - gerade in einer so aufregenden Zeit des Wachstums."



"Wir haben den positiven Einfluss von SilverClouds

Behandlungskonzept auf Patienten und Mediziner gesehen. Patienten

erlebten, wie sich ihr tägliches Leben veränderte und die Mediziner

waren in der Lage, das Konzept sofort in ihre klinischen

Behandlungsmethode einzubauen", so John O'Sullivan, General Partner

bei ACT Venture Capital. "Die Daten über die Wirksamkeit der

Behandlung sind überzeugend und sind in vielen und sehr

unterschiedlichen Fällen anwendbar. Wir freuen uns sehr auf die

Zusammenarbeit mit dem Team von SilverCloud, um das Leben von noch

mehr Patienten zu verbessern und die Gesundheitsökonomie und die

Gesundheitsversorgung zu reformieren."



SilverCloud Health bietet heute 22 wissenschaftlich anerkannte

Programme für Indikationen wie Depression, Angstzustände und Stress

an sowie für langfristige chronische Erkrankungen (Diabetes, COPD und

Herz-Kreislauf-Erkrankungen). SilverCloud Health wurde 2012 von NDRC

ausgegründet und hat mit der Hilfe von Investec Ventures und Dublin

BIC in über einem Jahrzehnt seine akademische und klinische Forschung

aufgebaut. Randomisierte kontrollierte Studien (RCT) haben gezeigt,

dass die Programme von SilverCloud Health äußerst effektiv sind, den

Dialog mit den Patienten fördern und genauso positive klinische

Ergebnisse liefern wie bei einer persönlichen Therapie.



SilverCloud Health 2016 wurde im Bericht Digital Health Tech

Vision 2016 von Accenture besonders hervorgehoben. Der Bericht

stellte fünf der wichtigsten innovativen Unternehmen vor, die sich

besonders stark im Gesundheitswesen engagieren, wie Apple, Uber,

United Healthcare, Philips und SilverCloud Health. Im November 2016

wurde SilverCloud Health in die Liste der Top 100 der Global

Disruptive Companies im Gesundheitswesen aufgenommen; eine vom

Journal of mHealth erstellte Liste, die einen Einblick in die

herausragenden Trends bietet, die sich in der Gesundheitsbranche

entwickeln mit einem Fokus auf technologieunterstützte Produkte und

Dienstleistungen.



Über B Capital



B Capital Group ist ein Venture Capital-Unternehmen, das sich auf

Investitionen in wegweisende Unternehmen in ihrer Wachstumsphase

spezialisiert hat, die vor einer internationalen Expansion stehen.

Mitbegründer von B Capital Group im Jahr 2015 waren Eduardo Saverin

(Facebook-Gründer) und Raj Ganguly. Niederlassungen sind in San

Francisco, Los Angeles und Singapur. Dank seiner Partnerschaft mit

The Boston Consulting Group und seinem Inkubationsarm BCG Digital

Ventures kann B Capital innovative Start-ups mit Top-Unternehmen und

den weltweit mächtigsten CEOs, Plattformen und Marken

zusammenzubringen. Zu den aktuell unterstützten Unternehmen gehören

Evidation Health und Ninja Van.



Über ACT Venture Capital



ACT Venture Capital ist ein spezialisierter, breit gefächerter

Technologieinvestor. ACT ist in Irland das führende unabhängige

Venture-Capital-Unternehmen, mit einem Volumen von über 500 Millionen

Dollar und einem Team mit langjähriger Erfahrung in der

Zusammenarbeit mit Unternehmen, um diese beim Ausbau ihrer

Aktivitäten zu unterstützen.



Über SilverCloud Health



SilverCloud Health ist einer der größten Anbieter von

ergebnisorientierten Online-Lösungen für verhaltenstherapeutische

Behandlungen und Wohlbefinden. Gesundheitssysteme und Organisationen

im Gesundheitswesen nutzen SilverCloud Health, um ihren Patienten

sofort mit klinisch erprobten, wissenschaftlich anerkannten Inhalten

und Programmen zu versorgen sowie bei psychischen Krankheiten

(Stress, Depression, Angstzustände) und langfristigen bzw.

chronischen Krankheiten (Diabetes, COPD, CVD) zu unterstützen.

SilverCloud Health verfügt über eine komplette klinische Plattform,

die sich auf den konkreten Behandlungsbedarf eines

Leistungserbringers konzentriert und erstellt vielfältige Studien,

vom seelische Wohlbefinden über die gesamte klinische

Interventionsebene, einschließlich Selbsthilfeprogramme,

online-unterstützte Präventivpflege und Behandlung sowie begleitende

persönliche Therapie bis hin zur Betreuung bei Rückfällen.



SilverCloud Health ist ein Spin-Out-Unternehmen aus dem Technology

Enhanced Therapy (TET) Projekt, einem vierjährigen gemeinsamen

translationalen Forschungsprojekt (2008-2012), das von NDRC (dem

staatlichen digitalen Forschungszentrum) finanziert wurde und vom

NDCR, Trinity College Dublin School of Computer Science & Statistics

und Parents Plus vom Mater University Hospital durchgeführt wurde.

Davor profitierte das Projekt auch von mehr als einem Jahrzehnt der

Forschungsarbeit über die Online-Unterstützung bei

verhaltenstherapeutischen Behandlungen von einem direkten gemeinsamen

Kooperationsverbund zwischen dem Trinity College Dublin und dem Mater

University Hospital.



Quelle: noch zu bestätigen: http://www.prnewswire.co.uk/news-relea

ses/silvercloud-health-raises-81-million-to-accelerate-delivery-of-ev

idence-based-digital-mental-health-and-behavioural-healthcare-solutio

ns-611027085.html







