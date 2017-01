Studieren an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg

(PresseBox) - Ein tatsächliches Gründungsdatum der Oldenburger Universität ist schwer zu benennen. Erste Lehrtätigkeiten an einem hochschulähnlichen Seminar gab es bereits 1793. In der Stadt wurden Lehrer ausgebildet. Dieser frühe Schwerpunkt hat sich bis heute gehalten. Schon wenige Monate nach Kriegsende des zweiten Weltkriegs (Oktober 1945) öffnete die Lehrerakademie in Oldenburg wieder ihre Tore. Der tatsächliche Entschluss, aus der Lehrerakademie eine Universität zu formen, erfolgte 1959. Die formelle Gründung der Universität zu Oldenburg erfolgte am 5.Dezember 1973.

Die Oldenburger nahmen den regelmäßigen Lehrbetrieb 1974 mit fast 2500 Studierenden auf. Die Carl von Ossietzky Universität gehört zu den Hochschulen der sogenannten zweiten Gründungswelle, mit der die Politik in den 60er und 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, dem Akademikermangel entgegenwirkte. Um den Namen begann von den Anfangstagen an ein wüster Kampf. Die niedersächsische Landesregierung lehnte Carl von Ossietzky ab. Zu heikel war den Politikern damals noch die Bezeichnung nach dem Widerstandskämpfer gegen Hitler.

Erst 1991 setzte der spätere Bundeskanzler und damalige Ministerpräsident Gerhard Schröder den heutigen Namen durch.

Weitere Informationen finden Sie hier: http://www.acadoo.de/...



Sie suchen einen hochqualifizierten akademischen Ghostwriter für Ihre Abschlussarbeit? Seit mehr als 10 Jahren ist unser Unternehmen als Ghostwriter in verschiedenen Fachbereichen für Sie tätig. Wir als akademische Ghostwriter Agentur haben uns auf das Verfassen und Lektorieren von qualitativ-hochwertigen Texten spezialisiert. Dabei spielt für unsere Ghostwriter und Akademiker Diskretion, aber auch Transparenz nach innen und außen eine wichtige Rolle, um gemeinsam mit Ihnen Ihre Abschlussarbeit erfolgreich zu schreiben. Um ein hohes Maß an Qualität zu erzielen, arbeiten für unser akademisches Unternehmen ausschließlich fachlich qualifizierte Akademiker, die jahrelange akademische Erfahrungen im Schreiben von disziplinären und interdisziplinären wissenschaftlichen Abschlussarbeiten haben.







Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Sie suchen einen hochqualifizierten akademischen Ghostwriter für Ihre Abschlussarbeit? Seit mehr als 10 Jahren ist unser Unternehmen als Ghostwriter in verschiedenen Fachbereichen für Sie tätig. Wir als akademische Ghostwriter Agentur haben uns auf das Verfassen und Lektorieren von qualitativ-hochwertigen Texten spezialisiert. Dabei spielt für unsere Ghostwriter und Akademiker Diskretion, aber auch Transparenz nach innen und außen eine wichtige Rolle, um gemeinsam mit Ihnen Ihre Abschlussarbeit erfolgreich zu schreiben. Um ein hohes Maß an Qualität zu erzielen, arbeiten für unser akademisches Unternehmen ausschließlich fachlich qualifizierte Akademiker, die jahrelange akademische Erfahrungen im Schreiben von disziplinären und interdisziplinären wissenschaftlichen Abschlussarbeiten haben.





Dies ist eine Pressemitteilung von

acadoo GbR

Datum: 27.01.2017 - 00:56

Sprache: Deutsch

News-ID 1449191

Anzahl Zeichen: 2255

Kontakt-Informationen:

Firma: acadoo GbR

Stadt: Düsseldorf





Diese Pressemitteilung wurde bisher 119 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung