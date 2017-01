Abiomed kündigt Umsatz von 114,7 Millionen USD für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2017 an - über 34 % mehr als im Vorjahr

(Thomson Reuters ONE) -





Größter sequenzieller Anstieg des Quartalsumsatzes in der Unternehmensgeschichte



DANVERS, Massachusetts, USA, 26. Jan. 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Abiomed, Inc.

(NASDAQ:ABMD), ein führender Anbieter bahnbrechender

Herzunterstützungstechnologien, vermeldete heute einen Umsatz von 114,7

Millionen USD für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2017, was einem Anstieg

von 34 % gegenüber dem Umsatz von 85,8 Millionen USD für den gleichen Zeitraum

des Geschäftsjahres 2016 gleichkommt. Der GoB-Reingewinn des dritten Quartals

des Geschäftsjahres 2017 betrug 15,4 Millionen USD bzw. 0,34 USD je verwässerter

Aktie, verglichen mit dem GoB-Nettoverlust von 10,6 Millionen USD bzw. einem

Nettoertrag von 0,23 USD je verwässerter Aktie für den gleichen Zeitraum des

Vorjahres.



Zu den wichtigsten finanziellen und betrieblichen Kennzahlen des dritten

Quartals des Geschäftsjahres 2017 gehören:



* Der weltweite Umsatz für Impella-Herzpumpen belief sich im dritten Quartal

des Geschäftsjahres auf insgesamt 109,2 Millionen USD, ein Anstieg von 35 %

gegenüber dem Umsatz von 81,0 Millionen USD während des gleichen Zeitraums

im vorherigen Geschäftsjahr. Der Umsatz für Impella in den USA stieg um

34 % auf 100,3 Millionen USD, wobei der Einsatz von Impella-Pumpen bei

Patienten in den USA um 32 % gestiegen ist.



* Außerhalb der USA betrug der Umsatz für Impella-Herzpumpen 47 %, d. h. 8,9

Millionen USD, angeführt vom Umsatz in Deutschland, der verglichen mit dem

vorherigen Geschäftsjahr um 80 % zulegte.



* Die installierte Basis für Impella 2.5(TM)-Herzpumpen in den USA nahm um

weitere 20 Krankenhäuser zu, die erstmals Impella-Herzpumpen erwarben,

wodurch die installierte Kundenbasis auf 1.119 Standorte anwuchs. Die

installierte Kundenbasis für Impella CP®-Herzpumpen nahm um weitere 49

Krankenhäuser in den USA zu, wodurch sich die Gesamtzahl der Standorte auf



972 erhöht.



* Während des Quartals kauften weitere 8 Krankenhäuser das System Impella RP®-

Herzpumpen, wodurch sich die Gesamtzahl der Standorte auf 120 erhöht.



* Die Bruttomarge für das dritte Geschäftsquartal 2017 betrug 83,4 % im

Vergleich zu 85,1 % im gleichen Zeitraum des Vorjahres.



* Der operative Ertrag belief sich im dritten Quartal des Geschäftsjahres

2017 auf 25,4 Millionen USD bzw. 22,2 % Betriebsmarge, verglichen mit 17,5

Millionen USD bzw. 20,4 % Betriebseinkommen im gleichen Zeitraum des

Vorjahres.



* Das Unternehmen erzielte 22,0 Millionen USD an Barmitteln, geldnahen Mitteln

und börsenfähigen Wertpapieren, was zum 31. Dezember 2016 eine Gesamtsumme

von 258,9 Millionen USD ergab, verglichen mit 236,9 Millionen USD zum 30.

September 2016. Das Unternehmen ist zurzeit schuldenfrei.



* Am 31. Oktober 2016 startete Abiomed das Impella-Qualitätssicherungsprogramm

(IQ). Die Aufgabe des Programms ist es, die Ergebnisse im realen Umfeld im

Bereich Protected PCI und kardiogener Schock zu verbessern. Dazu dienen

Schulungen, Fortbildungen und der Einsatz klinischer Richtlinien, Protokolle

und Best Practices, die auf Basis von beobachtenden Qualitätssicherungsdaten

(IQ), von der Ethikkommission (Institutional Review Board, IRB) geprüften

Registerdaten (cVAD) und FDA-Studien mit Prüfpräparaten (Investigational

Device Exemption, IDE) erstellt wurden.



* Am 7. Dezember 2016 kündigte Abiomed an, dass das Produkt Impella CP die

erweiterte FDA-Zulassung für hochriskante perkutane Koronarinterventionen

(PCI) erhalten hat.



"Dies sind die besten Zeiten für Abiomed, da die Population der

Hochrisikopatienten validiert wurde und wir erst jetzt, dank unserer

regulatorischen Zulassungen, unsere Kunden fortbilden und schulen können, damit

die Standardversorgung durch hämodynamische Unterstützung verbessert wird. Wir

haben vor weniger als einem Jahr damit begonnen, das Feld der Wiederherstellung

der Herzfunktion aufzubauen. Die Geschichte der Medizintechnikbranche zeigt,

welchen Einfluss die FDA-Zulassungen auf die Akzeptanz haben", sagte Michael R.

Minogue, Chairman, President und Chief Executive Officer bei Abiomed. "Ein

Alleinstellungsmerkmal von Abiomed ist die Eignung von Impella für einen

effektiven Einsatz in einem Hub-and-Spoke-Modell, um in Ihrer Gemeinde Protected

PCI und eine Wiederherstellung des Herzmuskels zu erzielen."



AUSBLICK FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2017

Das Unternehmen erhöht das untere Ende seiner Umsatzprognose für das

Geschäftsjahr 2017 auf einen neuen Bereich von 440 Millionen USD bis 445

Millionen USD, was einem Umsatzzuwachs von 34 % bis 35 % gegenüber dem Vorjahr

entspricht. Die zuvor angehobene Prognose lag im Bereich von 435 Millionen USD

bis 445 Millionen USD. Das Unternehmen erwartet für das vierte Quartal des

Geschäftsjahres 2017 einen Umsatz von etwa 122 Millionen USD und hält seine

Geschäftsjahresprognose für die GoB-Betriebsmarge für einen Bereich von 18 % bis

20 % bei.



TELEFONKONFERENZ

Das Unternehmen wird am Donnerstag, den 26. Januar 2017, um 8:00 Uhr EST eine

Telefonkonferenz zur Erörterung der Ergebnisse durchführen. Aktive Teilnehmer

der Telefonkonferenz werden Michael R. Minogue, Chairman, President und Chief

Executive Officer sowie Michael Tomsicek, Vice President und Chief Financial

Officer, sein.



Wenn Sie die Konferenz in Echtzeit hören möchten, nehmen Sie bitte wie folgt am

Webcast teil: im Internet unter http://investor.abiomed.com oder per Telefon

unter der Nummer (855) 212-2361 (nur USA). Die internationale Nummer lautet +1

(678) 809-1538. Eine Aufzeichnung dieser Telefonkonferenz wird von 11 Uhr EST am

26. Januar 2017 bis 11 Uhr EST am 29. Januar 2017 verfügbar sein. Die

Telefonnummer der Aufzeichnung ist (855) 859-2056 (nur USA). Die internationale

Nummer lautet +1 (404) 537-3406. Der Zugangscode für die Aufzeichnung ist

44227123.



Das ABIOMED-Logo, ABIOMED, Impella, Impella CP und Impella RP sind eingetragene

Marken von Abiomed Inc. in den USA und bestimmten anderen Ländern. Impella 2.5,

Impella 5. und "Recovering hearts. Saving lives." sind Marken von Abiomed Inc.



ÜBER ABIOMED

Abiomed, Inc. mit Sitz in Danvers, Massachusetts, USA, ist ein führender

Anbieter von Medizingeräten zur Kreislaufunterstützung. Unsere Produkte dienen

dazu, das Herz zu entlasten, indem der Blutfluss verbessert und/oder die

Pumpfunktion des Herzens übernommen wird. Weitere Informationen finden Sie

unter: www.abiomed.com



ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, darunter Aussagen

bezüglich der Entwicklung bestehender und neuer Produkte von Abiomed, des

Fortschritts des Unternehmens beim kommerziellen Wachstum und künftiger Chancen

und erwarteter aufsichtsrechtlicher Genehmigungen. Die tatsächlichen Ergebnisse

des Unternehmens können sich erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten

Aussagen erwarteten Ergebnissen unterscheiden, was auf einer Reihe von Faktoren

basiert, darunter Unsicherheiten in Verbindung mit der Entwicklung, Tests und

damit verbundene regulatorische Genehmigungen, die Möglichkeit künftiger

Verluste, komplexe Herstellung, hohe Qualitätsanforderungen, Abhängigkeit von

begrenzten Versorgungsquellen, Wettbewerb, technologische Veränderungen,

staatliche Auflagen, Rechtsstreitigkeiten, künftiger Kapitalbedarf und

Ungewissheit über zusätzliche Finanzierungsmöglichkeiten sowie andere Risiken

und Herausforderungen, die in den bei der Securities and Exchange Commission

hinterlegten Unterlagen des Unternehmens, darunter der neueste Jahresbericht auf

Formular 10-K und der Quartalsbericht auf Formular 10-Q, angegeben sind. Die

Leser werden davor gewarnt, sich über Gebühr auf solche zukunftsgerichteten

Aussagen zu verlassen, da diese nur für den Zeitpunkt gelten, zu dem sie

getroffen werden. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die Ergebnisse

möglicher Aktualisierungen dieser zukunftsgerichteten Aussagen zu

veröffentlichen, um nach dem Datum dieser Pressemitteilung eingetretene

Ereignisse oder das Eintreten von unerwarteten Ereignissen widerzuspiegeln.



Abiomed, Inc. and Subsidiaries



Consolidated Balance Sheets



(Unaudited)



(in thousands, except share data)







December March

31, 2016 31, 2016







ASSETS



Current assets:



Cash and cash equivalents $ 61,069 $ 48,231



Short-term marketable securities 179,640 163,822



Accounts receivable, net 50,178 42,821



Inventories 32,053 26,740



Prepaid expenses and other current assets 10,479 6,778



Total current assets 333,419 288,392



Long-term marketable securities 18,240 1,000



Property and equipment, net 60,909 23,184



Goodwill 30,562 33,003



In-process research and development 14,257 15,396



Long-term deferred tax assets, net 39,007 58,534



Other assets 4,570 4,422



Total assets $ 500,964 $ 423,931



LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY



Current liabilities:



Accounts payable $ 14,558 $ 9,381



Accrued expenses 34,539 28,382



Deferred revenue 9,004 8,778



Current portion of capital lease obligation 770 -



Total current liabilities 58,871 46,541



Other long-term liabilities 17 220



Contingent consideration 8,175 7,563



Long-term deferred tax liabilities 771 832



Capital lease obligation, net of current 15,750 -

portion



Total liabilities 83,584 55,156



Commitments and contingencies



Stockholders' equity:



Class B Preferred Stock, $.01 par value - -



Authorized - 1,000,000 shares; Issued and

outstanding - none



Common stock, $.01 par value 435 426



Authorized - 100,000,000 shares; Issued -

45,081,996 shares at December

31, 2016 and 43,973,119 shares at March

31, 2016



Outstanding - 43,507,808 shares at December

31, 2016 and 42,596,228

shares at March 31, 2016



Additional paid in capital 546,796 508,624



Accumulated deficit (61,858 ) (99,075 )



Treasury stock at cost - 1,574,188 shares at

December 31, 2016 and 1,376,891 (46,556 ) (26,660 )

shares at March 31, 2016



Accumulated other comprehensive loss (21,437 ) (14,540 )



Total stockholders' equity 417,380 368,775



Total liabilities and stockholders' equity $ 500,964 $ 423,931











Abiomed, Inc. and Subsidiaries



Consolidated Statements of Operations



(Unaudited)



(in thousands, except per share data)







For the Three Months Ended For the Nine Months Ended

December 31, December 31,



2016 2015 2016 2015



Revenue:



$ $ $ $

Product revenue 114,624 85,789 320,541 235,569



Funded research 50 6 83 17

and development





114,674 85,795 320,624 235,586



Costs and

expenses:



Cost of product 18,987

revenue 12,744 51,366 35,756



Research and 16,349

development 13,755 50,061 35,534



Selling, general

and 53,935 41,853 158,053 119,005

administrative



89,271

68,352 259,480 190,295



Income from 25,403

operations 17,443 61,144 45,291



Other income

(expense):



Investment 457 84 1,068 209

income, net



Other (expense) (34 ) (29 ) (225 ) 111

income, net



423 55 843 320



Income before 25,826

income taxes 17,498 61,987 45,611



Income tax 10,394 6,943

provision 24,770 18,462



Net income $ 15,432 $ $ $

10,555 37,217 27,149







Basic net income $ 0.36 $ 0.25 $ 0.86 $ 0.64

per share



Basic weighted

average shares 43,431 42,427 43,125 42,118

outstanding







Diluted net $ 0.34 $ 0.23 $ 0.83 $ 0.61

income per share



Diluted weighted

average shares 44,770 44,949 44,597 44,805

outstanding







Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:



Ingrid Goldberg

Director, Investor Relations

978-646-1590

igoldberg(at)abiomed.com



Adrienne Smith

Senior Director, Public Relations and Corporate Communications

978-646-1553

adsmith(at)abiomed.com











This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.



Source: Abiomed via GlobeNewswire















Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.abiomed.com/



Dies ist eine Pressemitteilung von

Abiomed

Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 27.01.2017 - 01:55

Sprache: Deutsch

News-ID 1449197

Anzahl Zeichen: 16296

Kontakt-Informationen:

Firma: Abiomed

Stadt: Danvers





Diese Pressemitteilung wurde bisher 76 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung