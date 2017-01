EFFEKTIV-UMZÜGE NEUERÖFFNUNG in Delmenhorst ONLINE PORTAL

Effektiv Umzüge ist das kundenfreundliche Portal für Ihren Umzug, das Ihnen einen fairen Preis und kompetente Leistung garantiert.

(firmenpresse) - Sie können nun ganz bequem und sicher im Internet die Kosten Ihres Umzuges berechnen lassen.

Das System von Effektiv Umzüge funktioniert wie folgt: Mehrere Spediteure sind an das von Inhaber Eugen Teschner geführte Portal angeschlossen. Alle Anbieter werden zuvor von ihm auf ihre fachliche Kompetenz geprüft. Ebenfalls müssen sämtliche Qualitätsnachweise erbracht werden, bevor die Spediteure in das System aufgenommen werden. Auf der Homepage wird ein Festpreis ermittelt, der vom Umzugsvolumen und den Quadratmetern abhängig ist. Der Kunde erhält nach Eingabe seiner Daten ein Angebot per Mail und wird zusätzlich telefonisch kontaktiert. Ansprechpartner während und nach dem Umzug ist Effektiv Umzüge.

"Ich arbeite bereits seit Jahren im Umzugs- und Transportgeschäft", so Teschner. "Anfang 2015 musste ich mich leider aus gesundheitlichen Gründen zurückziehen. Mittlerweile habe ich mich erholt und stehe meinen Kunden wieder zur Verfügung. Alle Preise, die Sie auf effektiv-umzuege.de finden, wurden von mir persönlich kalkuliert. Das hochwertige Berechnungsprogramm von effektiv-umzuege.de ermöglicht eine schnelle und zuverlässige Planung und Berechnung von Umzügen, so dass wir unseren etablierten Service auf effektiv-umzuege.de zum Festpreis anbieten können. Das Effektiv-Portal bietet für alle Interessenten die richtige Dienstleistung, ob privat oder dienstlich. Zum Portfolio gehören auch seniorengerechte Umzüge, Entrümpelungen, Neumöbelauslieferungen und Klaviertransporte. Effektiv Umzüge arbeitet in ganz Deutschland.

"Mit effektiv-umzuege.de haben wir eine Plattform entwickelt, auf der unsere Kunden sämtliche Umzugsservices schnell und einfach online buchen können. Mit unseren Partnern bieten wir unseren Kunden hohe Qualität zu transparenten Festpreisen. Alle unsere Partner stellen, ebenso wie wir, den Kunden und dessen Bedürfnis nach Sicherheit, Professionalität und Zuverlässigkeit in den Fokus."Neukunden können ab sofort ein ganz besonderes Angebot wahrnehmen, ob auf der Homepage oder per Coupon. Auf den ersten Auftrag werden 20% Rabatt gewährt. Eugen Teschner: "Lernen Sie uns kennen und überzeugen Sie sich von unserer Qualität."









Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.effektiv-umzuege.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

In wenigen Minuten zum Top Umzugspreis



Umzugsunternehmen finden statt suchen



Sie sagen uns, was Sie für Ihren Umzug benötigen und wir finden für Sie die günstigste Umzugsfirma. Was einfach klingt, ist mit dem übersichtlichen Vermittler-Portal Effektiv-umzüge in wenigen Minuten sogar zum Festpreis erledigt. Die Preise sind mit ausgewählten Speditionen abgeklärt. Sie können online alle anfallenden Umzugskosten im Voraus ermitteln und benötigte Services direkt online buchen - vom Kauf der Umzugskartons über das Beantragen des Halteverbots bis hin zur Demontage Ihrer Möbel. Geben Sie Ihre Umzugsdetails online ein und wir ermitteln für Sie einen Festpreis. Die detailliert geprüften und ausgewählten Speditions-Partner von Effektiv-Umzüge stehen in direktem Kontakt mit dem Vermittlungsportal, weswegen die Angabe von Festpreisen ohne ungeahnte Kosten überhaupt möglich ist.



Dies ist eine Pressemitteilung von

Effektiv-Umzüge

Leseranfragen:

Düsternortstraße 85, 27755 Delmenhorst

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 27.01.2017 - 08:20

Sprache: Deutsch

News-ID 1449199

Anzahl Zeichen: 2329

Kontakt-Informationen:

Firma: Effektiv-Umzüge

Ansprechpartner: Eugen Teschner

Stadt: Delmenhorst

Telefon: 04221-3959800



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.