Aus mehreren Buchstaben bildet sich ein Wort …

Aus mehreren Buchstaben bildet sich ein Wort, aus verschiedenen Wörtern formt sich ein Satz. Aus vielen Sätzen entsteht ein Buch.

(firmenpresse) - Aus mehreren Buchstaben bildet sich ein Wort, aus verschiedenen Wörtern formt sich ein Satz. Aus vielen Sätzen entsteht ein Buch.



Genau so ist es bei Klaus-J. Teutloff gewesen. Nach gut vier Jahren und über einer halben Million Satzzeichen war es soweit: Sein erstes Buch ist auf dem Markt und für Sie im nationalen und internationalen Buchhandel erhältlich. Der Leser kann es in 1.000 Onlineshops und in über 6.000 Buchhandlungen erwerben.



Der Autor beschreibt in dem Buch, wie Berlin, seine Geburtsstadt, von mehreren Terroranschlägen getroffen wird. Aus verschiedenen Perspektiven zeigt er die grausamen Seiten, aber auch eine fröhliche, erotische, zum Teil autobiografische und beinahe realistische Szenerie dieses Tages auf.



Der Titel entstand aus der Geschichte der Susanne P. heraus, die mit Ihrer Aussage bei der Polizei auf taube Ohren stößt. Erst als die erste Explosion die Stadt erschüttert, nimmt ein unwahrscheinlicher Tag seinen Lauf.

Kann die Zerstörungswut eines Unbekannten gestoppt werden?



Trailer:

https://www.youtube.com/watch?v=SoVBYiPCZV0



Buchbeschreibung:

Eine einzige Aussage könnte Berlin vor der Zerstörungswut eines Unbekannten retten, doch bei der Polizei stößt Susanne P. auf taube Ohren. Ein unwahrscheinlicher Tag nimmt seinen Lauf, als die erste Explosion die Stadt erschüttert.

Empfohlen ab 18 Jahre

Taschenbuch: 432 Seiten

Verlag: Books on Demand; Auflage: 1 (31. August 2016)

Sprache: Deutsch

ISBN-10: 3741293954

ISBN-13: 978-3741293955



Format: Kindle Edition

Dateigröße: 767 KB

Seitenzahl der Print-Ausgabe: 432 Seiten

Verlag: Books on Demand; Auflage: 1 (8. September 2016)

Verkauf durch: Amazon Media EU S.à r.l.

Sprache: Deutsch

ASIN: B01LSITJKO

X-Ray:

Nicht aktiviert

Word Wise: Nicht aktiviert

Verbesserter Schriftsatz: Nicht aktiviert



Mehr Infos unter:

http://klausj-teutloff.jimdo.com/





Britta Kummer ist Autorin. Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher, wurde in Hagen geboren und wohnt heute in Ennepetal. Inzwischen ist auch ein Buch zum Thema MS auf dem Markt.

Ihr Buch „Willkommen zu Hause, Amy" wurde im Januar 2016 mit dem Daisy Book Award ausgezeichnet. Der Kärntner Lesekreis „Lesefuchs“ vergibt in unregelmäßigen Abständen diese Auszeichnung für gute Kinder- und Jugendliteratur.

http://brittasbuecher.jimdo.com/

http://kindereck.jimdo.com/

http://pressemeldungen.jimdo.com/

https://www.instagram.com/brittasbuchtipps/



Dies ist eine Pressemitteilung von

Kummer

Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 27.01.2017 - 08:41

Sprache: Deutsch

News-ID 1449206

Anzahl Zeichen: 2809

Kontakt-Informationen:

Firma: Kummer

Ansprechpartner: Kummer

Stadt: Ennepetal

Telefon: 000



Meldungsart: Produktinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 27.01.2017



Diese Pressemitteilung wurde bisher 50 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung