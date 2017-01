Hildebrandt Immobilien GmbH verkauft Studentenwohnheim Campo Novo Mainz an einen von Catella Real Estate AG betreuten Spezialfonds für 40 Mio. Euro!

(firmenpresse) - Hildebrandt Immobilien GmbH und die P+B Planen und Bauen Unternehmensgruppe realisieren Campo Novo Mainz, ein Studentenwohnheim welches neue Maßstäbe setzt.

Die Campo Novo-Familie bekommt Zuwachs. Mit Campo Novo Mainz entsteht neben den Standorten in Freiburg, Stuttgart und Karlsruhe derzeit das vierte Haus in Deutschland. Schon mit den ersten Campo Novo-Häusern wurden im studentischen Wohnungsmarkt neue Maßstäbe gesetzt.

"Campo Novo vereint moderne Architektur und urbanes, studentisches Wohnen in idealer Lage. Mit viel Liebe zum Detail und perfekter Funktionalität wurden moderne und helle Wohnungen geplant und mit hochwertigen, langlebigen Materialien ausgestattet", so Alfred Hildebrandt, Geschäftsführer von Hildebrandt Immobilien GmbH, die das Studentenwohnheim an einen von Catella Real Estate AG betreuten Spezialfonds für über 40 Mio. Euro verkauft hat und auch die Vermietung des Objekts durchführen wird.

Der Bau des Studentenwohnheims mit über 8.500 m² Wohnfläche, 123 Einzelapartments und 126 2er-WG´s hat begonnen, derzeit entsteht schon das 2.Obergeschoss. Das Objekt bietet ausreichenden Platz für Fahrräder, Motorräder und Autos in der Tiefgarage. Die "Single-Suiten" mit ca. 25 m² Wohnfläche haben einen Balkon mit Abstellraum und sind mit einer hochwertigen Küche ausgestattet. Die "Double-Suiten" mit ca. 42 m² Wohnfläche, Parkettböden und modernen Bädern sind für 2er-WG´s geeignet. Hinzu kommen "Single-Penthäuser" und "Double-Penthäuser", die eine wunderschöne Dachterrasse mit Blick über Mainz haben. Die Fertigstellung ist für 2018 geplant. Als Generalunternehmer wurde die Ed. Züblin AG beauftragt.

Hildebrandt Immobilien GmbH

Das Immobilienunternehmen mit Sitz in Stuttgart sowie Niederlassungen in Frankfurt am Main, Mainz, Freiburg und Karlsruhe ist auf die Asset-Klassen Wohnen und Mikro-/Businessapartments spezialisiert und wurde vor über 20 Jahren vom geschäftsführenden Gesellschafter Alfred Hildebrandt gegründet. Die Hildebrandt Immobilien GmbH begleitet und berät Bauträger, Projektentwickler und Investoren in allen Prozessen der Immobilienentwicklung und Vermarktung hochwertiger Immobilien. Alleine im Jahr 2016 konnten über 1.000 Einheiten verkauft und vermietet werden.

Mehr Informationen zu "Campo Novo" unter www.campo-novo-mainz.eu

