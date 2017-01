Wolfgang Amadeus Mozart wird 261 - das Zauberflöten Quartett feiert wieder seinen Geburtstag

Wie jedes Jahr zum Geburtstag von Wolfgang Amadeus Mozart, feiert das Zauberflöten Quartett wieder ein kleines Fest und heuer auch wieder ein neues Programm mit Opernschnappschüssen.

Happy Birthday Mozart 2017 - zum 261. Geburtstag

(firmenpresse) - Die wunderbare und stets unvergessene Musik des Genius Loci der weltberühmten Musikstadt in den Alpen hat es dem Zauberflöten Quartett einfach angetan.



MOZARTMUSIK IMMER EIN BELIEBTER PROGRAMMPUNKT



"In vielen Konzerten und auch bei Firmenevents kommt die Mozartmusik immer besonders gut an", wissen Antje und Alexander Engler zu berichten und freuen sich schon auf die kommende Mozart-Saison mit ihrem Zauberflöten Quartett.



Jedes Jahr ist der Mozartgeburtstag für sie ein Startschuss in die neue Konzertsaison.

Meistens mit einem neuen Programm, wie heuer "Love me Amadeus" oder mit sonst einer besonderen Neuigkeit.



Viele Salzburgbesucher kommen hierher in die Stadt und buchen sich bei Engler Entertainment exklusiv ihren Mozartabend. Oder die Mozartfreunde aus ganz Deutschland, aus Österreich und der Schweiz lassen das Quartett viele Kilometer weit anreisen, um das gewisse Salzburg-Feeling live und lustig verpackt direkt auf ihrer Bühne zu erleben.

"Mozart selbst war ja auch viel auf Reisen, da müssen wir immer dran denken", scherzen Englers, wenn es mit Mozartmusik im Gepäck mal wieder an die Ostsee, in die Schweiz oder gar nach Spanien geht.



UNERSCHÖPFLICHER MELODIENSCHATZ



"Seine Opern sind ein unerschöpflicher Schatz an Melodien und Geschichten, die wir zu unseren heiteren Opernschnappschüssen verarbeiten und dem Publikum benutzerfreundlich und niederschwellig, wie man heutzutage so schön sagt, präsentieren" erklärt Antje Engler, die Erfinderin des Opernschnappschusses und "Zauberflöte" im Zauberflöten Quartett.



"Wir sind unserem berühmten Kollegen zu großem Dank verpflichtet und natürlich auch ein bisschen stolz, dass wir aus Salzburg kommen und hier nur ein ganz klein wenig in den Fußstapfen des großen Meisters laufen dürfen" ergänzt Alexander Engler, der Pianist im Zauberflöten Quartett, der als geübter Notensetzer auch die kammermusikalischen Arrangements für die Opernschnappschüsse schreibt und die Mozart-Opern natürlich aus dem FF beherrscht.





"Die Geschichten und Handlungen der Mozartopern kennt aber meine Frau am besten" fügt er hinzu. "Sie muss die Libretti studieren, die Arien, Duette und Terzette heraussuchen und mit neu geschriebenen Dialogen eine neue Kurzfassung erfinden. Nicht zuletzt verpasst sie dem Ganzen dann auch noch den Look mit Kostümen und Bühnenbild."



WOLFERL WÄRE SICHER BEGEISTERT GEWESEN



Einig sind sich beide, dass die Opernschnappschüsse dem "Wolferl" bestimmt selbst auch gefallen hätten. Er war ja ein besonders lustiger Mensch und wenn man seine Operntexte mal richtig studiert, kriegt man richtig Lust auf MEHR, weil doch jede Oper ihren eigenen Humor, aber auch ihren eigenen Tiefgang hat. Sogar der dramatische "Don Giovanni" ist eigentlich ein "Dramma giocoso", also ein heiteres Drama. Was will man denn mehr?



DANKE LIEBER MOZART UND HAPPY BIRTHDAY!



Ohne ihn würde es keine Opernschnappschüsse und kein Zauberflöten Quartett geben.

Es wird also wieder gefeiert: so schön, dass es Dich gegeben hat!



Wer jetzt Lust auf Mozart gekriegt hat, kann sicher bei Engler Entertainment ein Programm mit dem Zauberflöten Quartett samt dem Spirit of Salzburg daheim für seine Bühne oder sein Event bestellen.



Bild gemeinfrei, Grafik Engler Entertainment

















Engler Entertainment Musikproduktionen bietet seit 1993 Musikensembles und Musikprogramme für Konzert und Event, Firmenfeier, Incentive und Weihnachtsfeier im Raum Deutschland, Österreich, Schweiz.

Besonders beliebt sind das "Zauberflöten Quartett" mit seinem Programm "Der Heitere Mozart" und das "Salzburger Ballorchester", das gerne als Tanz- und Unterhaltungsorchester sowie für Operettenkonzerte mit Gesangssolisten engagiert wird.



Engler Entertainment Musikproduktionen - Zauberflöten Quartett

Auenstraße 9, 83435 Bad Reichenhall

Engler Entertainment Musikproduktionen - Zauberflöten Quartett

Antje Engler

Bad Reichenhall

0049-8651-9029928



