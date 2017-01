Mit BELCANDO® zum Doglive Model 2017

Am 21. Januar war es wieder soweit: Münsters Hundemesse „Doglive“ öffnete ihre Tore und präsentierte alle Neuheiten der Branche für Hund und Mensch.

BELCANDO®: Super Premium Hundefutter

(firmenpresse) - Zu den Highlights zählte die „Doglive Model 2017“-Wahl, gesponsort von dem münsterländischen Tiernahrungshersteller BEWITAL petfood und seiner Super Premium Hundenahrungsmarke BELCANDO®, bei der das harmonischste Mensch-Hund-Team gesucht wurde. Die 14-jährige Samira Schroeter aus Münster mit ihrem Beagle-Border Collie-Mischling Lucky überzeugte die Jury am meisten und kann sich nun über eine Jahresversorgung mit BELCANDO® Hundefutter freuen.

Besuchermagnet am Messestand des Unternehmens waren einmal mehr die Rezepturen ohne Getreide, die mit extra viel frischem Muskelfleisch bei den Vierbeinern besonders gut ankommen. „Eines der wichtigsten Argumente für Hundebesitzer – gerade hier im Münsterland – ist natürlich auch die Regionalität. Dass wir nicht nur beste Zutaten nutzen, sondern diese auch vornehmlich von regionalen Lieferanten beziehen, kommt bei den Hundefans entsprechend positiv an“, freut sich BEWITAL petfood Verkaufsleiter Bernd van der Linde bei diesem „Heimspiel“.







Ein Hundefutter, so abwechslungsreich und gesund wie die Natur selbst – von diesem Grundgedanken aus hat BELCANDO® ein vollkommen neues Ernährungskonzept entwickelt. Als eines von sehr wenigen Unternehmen, die Trocken- und auch Feuchtfutter in eigenen, hochmodernen Werken herstellen, produziert BELCANDO® naturgemäßes und ganzheitliches, sprich: holistisches Hundefutter. Das mittelständische Familienunternehmen kann dabei auf Zutaten zugreifen, die für größere Hersteller in dieser Qualität gar nicht in ausreichender Menge zur Verfügung stehen. Dank modernster ernährungswissenschaftlicher Erkenntnisse und Verwendung bester Rohstoffe bietet das Unternehmen jedem Vierbeiner, ob groß oder klein, eine bedarfs- und artgerechte Versorgung.

BEWITAL petfood GmbH & Co. KG

