Siegel „Wirtschaftsmagnet 2017“ für Fasihi GmbH

Neue Auszeichnung für die Fasihi GmbH: Der IT-Mittelständler aus Ludwigshafen wurde jetzt mit dem Siegel "Wirtschaftsmagnet 2017" ausgezeichnet.

(firmenpresse) - Im Januar wurde das Ludwigshafener Software-Unternehmen Fasihi GmbH mit dem Siegel „Wirtschaftsmagnet 2017“ ausgezeichnet. Das Siegel wird an besonders starke Unternehmen vergeben, die für eine ganzheitliche und anhaltend erfolgreiche Unternehmensführung stehen und dies in sieben Bereichen belegen konnten.



Voraussetzungen für die Vergabe des Siegels sind:



•Betriebswirtschaftliche Performance

•Arbeitgeber-Attraktivität

•Marke - Markt - Marketing

•Agilität der Organisation

•Innovationskraft

•Soziale Verantwortung

•Wachstums-Konzentration



Bewertet wurde die Tatsache, dass alle Angestellten der Fasihi GmbH einen unbefristeten Arbeitsvertrag haben - eine Besonderheit in der Branche, in der Zeitverträge, Personalleasing und freie Mitarbeiter die Regel sind. Ebenfalls ungewöhnlich ist die betriebliche Altersvorsorge, die das Unternehmen bietet. Geschäftsführer Saeid Fasihi: „Wir erwarten von unseren Mitarbeitern, dass sie engagiert ihre Kompetenz einbringen, teamfähig sind und kundenorientiert arbeiten. Diese Leistungen tragen wesentlich zum Unternehmenserfolg bei und werden deswegen entsprechend honoriert.“



Ein Siegel sagt mehr als 1.000 Worte



Mit dem Siegel „Wirtschaftsmagnet“ können Unternehmen dokumentieren, dass sie in sieben Bereichen wie betriebswirtschaftlicher Performance und Innovationskraft bis hin zu sozialer Verantwortung herausragend sind. „Das Siegel baut Vertrauen auf. Es bescheinigt dem Unternehmen eine besondere, magnetische Anziehungskraft, die so auf einfache Weise sichtbar wird,“ erläutert Christian Kalkbrenner, Geschäftsführer der Wirtschaftsmagnet GmbH, die Wirkungsweise des Siegels. „Statt seitenweiser Texte in Hochglanzbroschüren oder im Web zeigt das Siegel auf einen Blick, dass die Fasihi GmbH zu den stärksten Unternehmen im Mittelstand zählt. Dritte fühlen sich sofort angesprochen und angezogen. Denn wer kauft oder arbeitet nicht gerne bei einem Wirtschaftsmagneten?“





Das Siegel Wirtschaftsmagnet baut auf den Bewertungskriterien des Wettbewerbs „Großer Preis des Mittelstandes“ der Oskar-Patzelt-Stiftung auf und unterstützt die ausgezeichneten Unternehmen dabei, den Arbeitsmarkt und potenzielle Kunden von ihren Qualitäten zu überzeugen. Diesen Großen Preis hat die Fasihi GmbH 2014 auf Rheinland-Pfalz-Ebene und 2016 auf Bundesebene (Ehrenplakette) erhalten.

Weitere Informationen unter www.wirtschaftsmagnet.de





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.fasihi.net



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Über die Fasihi GmbH:



Die 1990 in Ludwigshafen/Rhein gegründete Firma Fasihi ist ein anerkannter Spezialist in der Informations- und Kommunikationstechnologie und bietet effiziente Lösungen zur Optimierung und Digitalisierung von Geschäftsprozessen. Mit der webbasierten Portaltechnologie, für die das Unternehmen die Gütesiegel „Software Made in Germany“ und „Software Hosted in Germany“ erhielt, lassen sich anspruchsvolle firmenindividuelle Lösungen für Informations- und Kommunikationsanforderungen großer und mittlerer Unternehmen erfüllen. Bei den Kunden aus verschiedenen Branchen sind über 60 Portale im Einsatz, mit denen mehr als 100.000 Nutzer arbeiten.



Die Fasihi GmbH ist seit 2010 nach der international anerkannten Industrienorm ISO 9001 zertifiziert. Das von Fasihi entwickelte Konzept zur Sicherheit durch Verschlüsselung und Klassifizierung von Daten wurde mit dem Innovationspreis 2011 des Landes Rheinland-Pfalz ausgezeichnet und ist Bestandteil aller Software-Lösungen. 2014 wurde dem Unternehmen der Große Preis des Mittelstandes verliehen, 2016 erhielt es die Ehrenplakette auf Bundesebene.



Seit ihrem Bestehen schreibt die Fasihi GmbH nur schwarze Zahlen. Im Jahr 2016 erreichte der Umsatz 5,6 Millionen Euro. Das Unternehmen beschäftigt derzeit 68 Mitarbeiter, größtenteils Internettechnologie-Spezialisten. Das starke Team mit seinen langjährigen Erfahrungen sowie die innovativen Lösungen sind die Garanten für weitere Erfolge heute und in Zukunft.



Weitere Informationen unter www.fasihi.net

