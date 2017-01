Ausbaufähige Einsicht / KZBV zum jüngsten Entwurf des GKV-Selbstverwaltungsstärkungsgesetzes

(ots) - Den überarbeiteten Entwurf des

GKV-Selbstverwaltungsstärkungsgesetzes (GKV-SVSG), der gestern Abend

im Deutschen Bundestag in zweiter und dritter Lesung behandelt wurde,

kommentiert die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung (KZBV: "Auch

wenn das GKV-SVSG nach wie vor seinem Namen nicht gerecht wird und

stattdessen vielmehr einer Einschränkung des notwendigen

Handlungsspielraumes der Selbstverwaltung Vorschub leistet, begrüßen

wir die jüngst vorgenommenen inhaltlichen Änderungen im Vergleich zu

den bisherigen Entwurfsfassungen. Zumindest wird die vernünftige

Einsicht seitens der Politik erkennbar, dass sich das

Gesundheitswesen in Deutschland nicht durch ein enges und

kleinteiliges Korsett an Vorschriften und Kontrollen von außen

verbessern lässt, sondern notwendige Freiheiten für diejenigen

benötigt, die über das fachliche Know-how für dessen Gestaltung

verfügen" sagte Dr. Wolfgang Eßer, Vorsitzender des Vorstandes der

KZBV.



"Diese Erkenntnis zeigt sich nicht zuletzt darin, dass der

unlängst eingebrachte Änderungsantrag hinsichtlich etwaiger

Prüfrechte an Haushalts- und Wirtschaftsführung der Körperschaften

durch den Bundesrechnungshof zurückgezogen wurde. Die KZBV sowie die

Kassenzahnärztlichen Vereinigungen in den Ländern finanzieren sich

ausschließlich aus Mitgliedsbeiträgen der Vertragszahnärztinnen und

Vertragszahnärzte - ohne den geringsten Zufluss von Steuermitteln.

Aus diesem Grund hat der Bundesrechnungshof hier folgerichtig auch

künftig keinerlei Prüfkompetenzen."



Hintergrund - Der weitere Zeitplan für das GKV-SVSG



Der zweite Durchgang des GKV-SVSG im Deutschen Bundesrat ist für

den 10. Februar geplant. Damit könnte das Gesetz bereits Anfang März

in Kraft treten.







