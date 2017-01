rent24 eröffnet zwei neue Coworking Standorte in Amsterdam (FOTO)

Einer der führenden Coworking und Coliving Anbieter rent24

expandiert weiter. Im Sommer 2017 wird in den historischen Gemäuern

des Kaufhauses "Magna Plaza" ein weiterer rent24 Coworking Space

eröffnet. Im Dachgeschoss des berühmten Anziehungspunkts wird aktuell

noch renoviert. Das Gebäude in bester Innenstadtlage wurde im 19.

Jahrhundert erbaut und dann als Postamt genutzt. Mittlerweise gehört

es zu den Top 100 der niederländischen UNESCO-Denkmäler. "Wir freuen

uns sehr, unsere Coworker hier begrüßen zu dürfen - diese Location

ist Vergleichbar mit dem KaDeWe in Berlin oder Harrods in London -

und damit etwas ganz Besonderes", schwärmt Robert Bukvic, Founder und

CEO der rent24 GmbH.



Im März 2017 wird bereits der erste rent24-Coworking Space in

Hollands Hauptstadt eröffnet. "Amsterdam ist eine spannende Stadt und

wir freuen uns, auch hier unser Coworking-Konzept anzubieten",

erklärt Bukvic. Erste Mieter konnten für den Coworking Space bereits

gewonnen werden, darunter auch eine lokale Kreativ-Agentur. Im

sogenannten Bridge Building erhalten die Flächen zurzeit noch den

letzten Design-Schliff, sodass sie ab März im gewohnt stylischen

rent24-Design für Startups, Entrepreneure und etablierte Unternehmen

beziehbar sind. Der Standort im Westen Amsterdams überzeugt durch

eine sehr gute Verkehrsanbindung und zahlreiche Restaurants und

Kaffees in nächster Umgebung. Insbesondere bei jungen Bewohnern ist

der aufstrebende Bezirk Bos en Lommer beliebt.



In jeder rent24 Location werden neben offenen und separierten

Arbeitsflächen auch Konferenzräume sowie gemeinsame Veranstaltungs-,

Bar- und Lounge-Bereiche offeriert. "Uns ist es wichtig, neben einem

effizienten Arbeitsplatz auch die Kommunikation und den Austausch

innerhalb der Community zu fördern", erklärt Bukvic. "Im Rahmen

unserer deutschland- und europaweiten Expansion sind für dieses Jahr



noch weitere Neueröffnungen geplant."



Über rent24



rent24 bietet seinen Mietern neben einem flexiblen und effizienten

Arbeitsplatz auch Übernachtungsmöglichkeiten in eigenen Boutique

Hostels sowie Möglichkeiten zum Vernetzen mit Gleichgesinnten. Vom

allein arbeitenden Startup-Entrepreneur bis hin zu etablierten

Unternehmen mit großen Teams ermöglicht rent24 alle Vorteile der

Share-Economy-Gemeinde. Weitere Informationen unter www.rent24.com.







