/ New Media & Software

IT & Hardware & Software & TK

Busni.de beendet teuren Adresskauf

(PresseBox) - Unternehmen wenden jährlich Tausende Euro für die Beschaffung qualifizierter B2B-Kontakte auf. Eine große finanzielle Belastung vor allem für kleinere Unternehmen und Gelder, die beispielsweise dem direkten Marketing fehlen. Gemäß dem Slogan ?Schluss mit teurem Adresskauf? bietet die Webanwendung Busni.de Nutzern für 400 ? im Jahr den freien Zugriff auf über 3,5 Millionen Adresssätze, uneingeschränkter Adressexport inklusive.

Werkzeug für Entscheider

Busni.de unterstützt Unternehmen und Unternehmer im B2B-Geschäft und alle, die Unternehmensinformationen benötigen, um Entscheidungen zu treffen. Nutzer erhalten Zugriff auf alle veröffentlichten Handelsregistereinträge und auf die veröffentlichten Bilanzen zu den ausgewählten Firmen.

Version 3.0 wurde um viele Funktionen erweitert. Der grundlegende Funktionsumfang lässt sich durch AddOn-Filter erweitern, sodass mit Busni.de auch nach Informationen zu Mitarbeiterzahlen, nach Neugründungen und nach Unternehmen mit Emailveröffentlichungen gesucht werden kann.

?In Sekundenschnelle lassen sich Zielgruppen selektieren und Adressen exportieren; Firmenkontakte in beliebiger Zahl verfolgen und analysieren; Unternehmensentwicklungen und Insolvenzen durchforsten?, sagt Angela Puchta, Prokuristin der Enbekon DataServices GmbH, die Busni.de entwickelt hat.

Unterstützung bei der Adressbeschaffung

Interessierte Unternehmen können sich im animierten Busni.de-Film auf Youtube informieren. Außerdem kann Busni.de unter teste.busni.de kostenlos getestet werden. Das Testkonto ist auf eine bestimmte Zahl an Abfragen beschränkt und läuft automatisch aus.



Während der Bürozeiten steht ein(e) Support-Mitarbeiter(in) per Live-Chat zur Verfügung. Ist der Chat nicht online, werden Fragen per Email beantwortet.



Die Enbekon DataServices GmbH ist eine 100-prozentige Tochter der VR Enbekon eG. Diese ist im Jahr 2009 als Handels- und Dienstleistungsgenossenschaft im Bereich der Erneuerbaren Energien aus einer Initiative von Volks- und Raiffeisenbanken hervorgegangen. Im Jahr 2011 begann die internationalen Ausdehnung der Firmengruppe, unter anderem hat sich eine enge Kooperation mit der Universität in Zagreb (Kroatien) entwickelt.

Kernkompetenzen des IT-Dienstleisters Enbekon DataServices GmbH:

- Konzeption, Entwicklung und Betrieb von eigenen B2B Netzwerkapplikationen

- Design und Programmierung von individuellen Schnittstellen, Geschäftsdatenanwendungen und komplexen Business Intelligence und Knowledge Management Lösungen

- datenbankbasierte Wirtschaftsanalysen und Umsetzung von Ranking-Systemen

[url=http://busni.de/]Busni.de[/url] ist ein Produkt der Enbekon DataServices GmbH.

Weiterführende Informationen unter www.eds.enbekon.eu





Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die Enbekon DataServices GmbH ist eine 100-prozentige Tochter der VR Enbekon eG. Diese ist im Jahr 2009 als Handels- und Dienstleistungsgenossenschaft im Bereich der Erneuerbaren Energien aus einer Initiative von Volks- und Raiffeisenbanken hervorgegangen. Im Jahr 2011 begann die internationalen Ausdehnung der Firmengruppe, unter anderem hat sich eine enge Kooperation mit der Universität in Zagreb (Kroatien) entwickelt.

Kernkompetenzen des IT-Dienstleisters Enbekon DataServices GmbH:

- Konzeption, Entwicklung und Betrieb von eigenen B2B Netzwerkapplikationen

- Design und Programmierung von individuellen Schnittstellen, Geschäftsdatenanwendungen und komplexen Business Intelligence und Knowledge Management Lösungen

- datenbankbasierte Wirtschaftsanalysen und Umsetzung von Ranking-Systemen

[url=http://busni.de/]Busni.de[/url] ist ein Produkt der Enbekon DataServices GmbH.

Weiterführende Informationen unter www.eds.enbekon.eu





Dies ist eine Pressemitteilung von

Enbekon DataServices GmbH

Datum: 27.01.2017 - 09:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1449244

Anzahl Zeichen: 3167

Kontakt-Informationen:

Firma: Enbekon DataServices GmbH

Stadt: Puchheim





Diese Pressemitteilung wurde bisher 35 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung