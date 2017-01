Im Februar 2017 öffnet die wichtige europäische Fachmesse für asiatische Bekleidungsprodukte

(firmenpresse) - HONGKONG, CHINA -- (Marketwired) -- 01/27/17 -- Die sechste findet vom 14. - 16. Februar 2017 in der Halle 5 auf dem Berliner Messegelände statt. Diese Modefachmesse bietet einen professionellen Marktplatz für europäische Unternehmen, die dort auf Bekleidungshersteller- und Händler aus acht asiatischen Ländern treffen.

Dieses Jahr wird die Messe unterstützt von Export Promotion Bureau - BANGLADESCH, China Council for the Promotional of International Trade (CCPIT) Shanghai Pudong Sub-Council, CHINA, China Council for the Promotional of International Trade (CCPIT) Jiangsu, CHINA, China Council for the Promotional of International Trade (CCPIT) Zhejiang, CHINA, Bureau of Commerce of Qingdao, CHINA, ISEPC (The Indian Silk Export Promotion Council), INDIEN, FIEO (Federation of Indian Export Organisations) INDIEN.

Rund 300 Unternehmen aus HONGKONG, CHINA, BANGLADESCH, INDIEN, PAKISTAN, SRI LANKA, TAIWAN und VIETNAM werden auf der Messe vertreten sein. Asien ist weiterhin weltweit die führende Destination für die Bekleidungsherstellung und verbindet Asiens Unternehmen, die kostengünstige, qualitativ hochwertige und stabile Bekleidungs- und Stoffwaren herstellen und vertreiben mit europäischen Markenherstellern. Sie ist die größte europäische Fachmesse auf der sich Bekleidungsspezialisten mit asiatischen Fabriken in Verbindung setzen können, die Damen- und Herrenbekleidung, Kindermode, Stoffe und Textilien und Ausstattungen und Accessoires produzieren und den Anforderungen der europäischen Kunden in Bezug auf fertige Kleidungstücke, Produktionsverträge und der Entwicklung von Eigenmarken gerecht werden.

Vollständige Informationen

COMASIA LIMITED

16/F., Skyline Tower

39 Wang Kwong Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hongkong

Tel: +852 2700 6726

Fax: +852 2700 6727

E-Mail:



Linda Chan

Marketing-Manager

E-Mail:

Tel: +852 2700 6726



Fax: +852 2700 6727

Dies ist eine Pressemitteilung von

COMASIA LIMITED

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 27.01.2017 - 09:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1449248

Anzahl Zeichen: 2002

Kontakt-Informationen:

Firma: COMASIA LIMITED

Stadt: HONGKONG, CHINA





Diese Pressemitteilung wurde bisher 15 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung