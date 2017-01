Zahl des Monats Januar 2017: 2

(ots) - Weltweit existieren nur noch zwei relevante

Produktionsstätten für die Herstellung von Roh- bzw. Wirkstoffen für

das Antibiotikum Pip/Taz. Ende 2016 fiel eines der Produktionswerke

aus - Lieferengpässe bei diesem lebenswichtigen Arzneimittel sind die

Folge.



- Pip/Taz ist ein Breitband-Antibiotikum, das bei schweren

Infektionen primär im stationären Bereich eingesetzt wird.



- Der Lieferengpass zeigt die hohe Abhängigkeit Deutschlands von

marktkonzentrierten Roh- und Wirkstofflieferanten außerhalb

Deutschlands.



- Die Marktkonzentration ist eine Folge des hohen Kostendrucks

durch Rabattverträge im ambulanten Bereich und Niedrigstpreise

in den Krankenhäusern.



Pip/Taz ist die Abkürzung für Piperacillin/Tazobactam. Es ist ein

intravenös zu verabreichendes Breitband-Antibiotikum, das bei

schweren Infektionen eingesetzt wird (u. a. Blutvergiftung).

Angewandt wird es primär im stationären Bereich und ist

unentbehrlich.



Aufgrund einer Explosion in einem chinesischen Produktionswerk im

Oktober 2016 kommt es aktuell zu Lieferengpässen bei Pip/Taz, da der

Hersteller die Roh-/Wirksubstanzen nicht in notwendigem Maße liefern

kann. Der Hersteller Quilu ist einer von weltweit zwei relevanten

Wirkstoffherstellern für Pip/Taz.



Dieser Lieferengpass ist ein Beispiel für die hohe Abhängigkeit

Deutschlands und anderer Staaten von Roh- bzw. Wirkstofflieferanten,

die ihren Sitz außerhalb der EU haben - bei Antibiotika vor allem in

China.



Der hohe Kostendruck durch Niedrigstpreise im Klinikeinkauf und

bei Rabattverträgen, der sich durch die gesamte Produktionskette bis

hin zu den Rohstoff- bzw. Wirkstoffherstellern zieht, hat eine hohe

Marktkonzentration zur Folge. Existieren wie bei Pip/Taz nur noch

einzelne Produktionsstätten, kann der Ausfall eines Produzenten



gravierende Folgen für die Versorgung haben.



Pro Generika hat gemeinsam mit Roland Berger Strategy Consultants

ein Projekt durchgeführt und herausgearbeitet, ob bzw. unter welchen

Bedingungen wichtige Antibiotika wieder vermehrt in Deutschland/der

EU hergestellt werden können. Dieses Gutachten wird Mitte Februar

2017 veröffentlicht.







