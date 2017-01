Nur noch kurze Zeit: 10% Rabatt auf Newsletter-Gestaltung

Bis zum 14.02.2017 sparen Sie 10% bei Buchung einer Newsletter-Gestaltung der Kensingfield Werbeagentur.

Newsletter bei der Kensingfield Werbeagentur

(firmenpresse) - Angebot des Monats: Newsletter

eMail-Newsletter eignen sich hervorragend, Kunden und/oder Interessenten die Neuigkeiten Ihres Unternehmens mitzuteilen. Gerade der Beginn eines Jahres kann bestens als Startschuss für einen neuen Newsletter Ihres Hauses dienen - lassen Sie sich diese Gelegenheit nicht entgehen!

Bei Kensingfield finden Sie die Gestaltung von Newslettern in verschiedenen Erscheinungshäufigkeiten. Bei wöchentlicher Erscheinungsweise startet der Gestaltungspreis bereits bei 79,00 ? je Newsletter. Dabei können Sie frei wählen, ob wir den neuen Newsletter für Ihren eMail-Client (z.B. Outlook) erstellen sollen oder für eine Newsletter-Plattform (z.B. Mailchimp u.ä.). Generell kann man sagen: Je öfter Ihr Newsletter erscheinen soll, desto günstiger wird die Gestaltung jeder Ausgabe.

Ausprobieren? Herzlich gerne. Wir geben Ihnen einen Gutschein über 10% Extra-Rabatt auf alle Newsletter-Buchungen bis 14.02.2017.

Gutschein-Code: KSF01NEWS2017

Diesen Gutschein-Code einfach im Warenkorb auf www.kensingfield.com einlösen. Er gilt für alle Gestaltungen der Kategorie Newsletter und kann mehrfach verwendet werden, verfällt aber am 14.02.2017 um 23:59 Uhr. Der Gutschein kann mit allen anderen Vergünstigungen der Kensingfield Werbeagentur kombiniert werden (z.B. mit Zahlungsrabatten). Barauszahlung für den Gutschein und der Rechtsweg sind ausgeschlossen.

Hier informieren:

Newsletter-Gestaltung bei der Kensingfield Werbeagentur





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://https://www.kensingfield.com



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Über uns: Wir sind der Agenturenverbund der Cammu Werbeagenturen UG (haftungsbeschränkt) mit Sitz in Köln. Uns zeichnet aus, dass wir ununterbrochen seit 25 Jahren auf dem Markt sind. Wir sind in dieser langen Spanne immer auf der Höhe der Zeit geblieben und haben Erfahrung in praktisch allen Branchen der deutschen und internationalen Wirtschaft. Die Initiative Mittelstand hat eine unserer Agenturen mit dem Prädikat Best of 2016 ausgezeichnet. Angebote rund um Werbung, Marketing, Ratgeber, Coaching und Strategien sind unsere Kernkompetenz.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Cammu Werbeagenturen UG (haftungsbeschränkt)

PresseKontakt / Agentur:

Cammu Werbeagenturen UG (haftungsbeschränkt)

Gérard Cammu

Dürener Straße 247

50931 Köln

info(at)kensingfield.com

+49 221 96 02 38 60

https://www.kensingfield.com



Datum: 27.01.2017 - 10:55

Sprache: Deutsch

News-ID 1449284

Anzahl Zeichen: 1760

Kontakt-Informationen:

Firma: Cammu Werbeagenturen UG (haftungsbeschränkt)

Ansprechpartner: Gérard Cammu

Stadt: Köln

Telefon: +49 221 96 02 38 60





Diese Pressemitteilung wurde bisher 120 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung