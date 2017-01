Produktivitäts-App Goalify bekommt Chat-Funktion

Onebytezero GmbH veröffentlicht das erste Update ihrer App Goalify im neuen Jahr. Die wohl größte Neuerung ist die hilfreiche Chat-Funktion, die die Kommunikation der Nutzer untereinander erleichtert.

Chat Update

(firmenpresse) -

Mit dem heute veröffentlichen Update gelingt es der Software-Schmiede onebytezero GmbH eine eigene Chat-Funktion in die App zu integrieren. Sowohl in den Gruppen als auch in Challenges ist es nun möglich, dass Nutzer sich untereinander austauschen und gegenseitig motivieren können. Damit die Konversationen übersichtlich bleiben kann man selbst entscheiden einen Kanal zu verfolgen bzw. mit Push-Nachrichten über neue Nachrichten informiert zu werden. Wichtige Nachrichten können hier auch markiert werden. Die Chat-Funktion ist auch in der Coaching-Edition verfügbar: Von nun an kann jeder Coach mit seinen KlientInnen sowohl direkt als auch in Gruppen kommunizieren.



„Nachdem uns zahlreiches User-Feedback dazu angeregt hat, eine eigene Chat-Funktion zu entwickeln, haben wir nach intensiver Entwicklungsarbeit dieses zusätzliche Feature nun integriert. Wir wollen Austausch und Kommunikation noch einfacher gestalten und so die Unterstützungsfunktion und den Community-Gedanken von Goalify stärken.“ sagt Michael Winterheller, CEO & Gründer von Goalify über das neue Update.



Das Chat-Feature ist die neueste Entwicklung für Goalify und befindet sich noch im Beta-Modus. Durch User-Feedback soll dieses Feature weiter ausgebaut und verbessert werden.



Eine weitere Verbesserung ist die Möglichkeit Wochenziele sowohl am Montag als auch am Sonntag anfangen zu lassen. Dies ist besonders für US-amerikanische NutzerInnen von Vorteil. Außerdem wurde der Kalender überarbeitet und noch übersichtlicher gestaltet. Was für Android-BenutzerInnen schon seit der letzten Version eine Erleichterung für die Arbeit an ihren Zielen war, steht nun auch allen iOS-Usern von Goalify zur Verfügung: das praktische Widget für den Homescreen.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://goalifyapp.com



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

onebytezero GmbH ist ein junges Start-Up aus Graz mit einem motivierten und buntem Team, das sich auf die Erstellung und den Vertrieb von professionellen Softwareapplikationen spezialisiert.

Dies ist eine Pressemitteilung von

onebytezero GmbH

Leseranfragen:

Clara Prettenhofer

Mail: clara(at)onebytezero.com Tel.: 0043 681 10859598



PresseKontakt / Agentur:

Clara Prettenhofer

Mail: clara(at)onebytezero.com Tel.: 0043 681 10859598

Datum: 27.01.2017 - 11:01

Sprache: Deutsch

News-ID 1449292

Anzahl Zeichen: 1988

Kontakt-Informationen:

Firma: onebytezero GmbH



Meldungsart: Produktinformation

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 92 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung