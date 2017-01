Das Wildkogel Musikfestival geht in die zweite Runde: 7 Tage – 16 Bands – 12 Locations

Django 3000

(firmenpresse) - Wer in der Woche vor Ostern nach einem traumhaften Skitag in der Wildkogel-Arena seine Ohren mit feinstem Partysound verwöhnen und zu den angesagtesten Bands abtanzen möchte, ist bei der zweiten Auflage des Wildkogel Musikfestivals bestens aufgehoben.



„Mitanond – lässig – schräg“ lautet das Motto, unter dem Gäste und Einheimische eine ganze Woche lang gemeinsam feiern. Ob in den Skihütten am Wildkogel, in den Neukirchner Lokalen oder im stilvollen Festivalzelt – das Wildkogel Musikfestival bietet Genuss für Augen und Ohren und der ganze Ort wird zur Feierzone. Gemeinsam mit dem Festival-Ski-Guide carvt man über die Pisten des Wildkogels und trifft sich zu einem kulinarischen und musikalischen Leckerbissen auf einer der Skihütten. Abends lernt man Gleichgesinnte beim ausgelassenen Tanzen in den Lokalen und im Festivalzelt kennen.



Der moderne Musikmix liegt weitab vom Bierzelt-Blasmusik-Einerlei. Vielmehr füllen die Crossover-Musiker mit ihren innovativen Klängen längst Clubs und große Festivalbühnen. Die musikalische Palette reicht dabei von „bodenständig-kultig“ über „schön-schräg“ bis „jazzig-funky“. Eines haben sie aber alle gemeinsam: Der Beat fährt sofort in die Beine und macht es unmöglich stillzusitzen. Top-Bands wie Django 3000, Russkaja, Folkshilfe und Meute heizen den Besuchern kräftig ein.



Auch der Ö3-PistenBully macht zum Start des zweiten Wildkogel Musikfestivals Station in der Wildkogel-Arena, Neukirchen & Bramberg. Am Samstag dem 1. April 2017 sorgt Ö3-DJ Reini Schwarzinger ab 10 Uhr beim Aussichts-Bergrestaurant, Bergstation Wildkogelbahn Neukirchen für coolen Sound.



2. Wildkogel Musikfestival, 7 Tage – 16 Bands – 12 Locations (01.–08.04.17)

Sa. 01.04.17: ab 10 Uhr Ö3-PistenBully beim Aussichts-Bergrestaurant, Bergstation Wildkogelbahn Neukirchen, 19 Uhr Wildkogel Böhmische im Festivalzelt, 20 Uhr Serious Six im Festivalzelt, 21 Uhr Folkshilfe im Festivalzelt, 22 Uhr Russkaja im Festivalzelt

So. 02.04.17: 13:30 Uhr Serious Six auf der Wildkogel Alm, 20 Uhr Skolka in der Pinzgauer Kanne



Mo. 03.04.17: 13:30 Uhr VZI in der Ramba Zambar, 15:30 Uhr Aprés Ski in der Kogl Bar, 20 Uhr Pinzgauer 4er Musi im Hotel Hubertus

Di. 04.04.17: 12:30 Uhr Tschebberwooky in der Skihütte Rettenstein, 16 Uhr Skilehrer Musi im Schweinis

Mi. 05.04.17: 11:30 Uhr Horst im Wildkogelhaus, 19:30 Uhr Tschebberwooky im Festivalzelt, 20:30 Uhr Gnackwatschn im Festivalzelt, 21:30 Uhr Django 3000 im Festivalzelt

Do. 06.04.17: 12:30 Uhr Pinzgauer 4er Musi in der Vierlauchen Hütte, 20 Uhr Horst im Hotel Gassner

Fr. 07.04.17: 13:30 Uhr Gnackwatschn im Aussichts-Bergrestaurant, 19:30 Uhr Fritz Stingl im Festivalzelt, 20:30 Uhr Johanns Erben im Festivalzelt, 21:30 Uhr Meute im Festivalzelt

EINTRITT FREI zu allen Side-Events in den Skihütten am Wildkogel sowie den Lokalen in Neukirchen



2. Wildkogel Musikfestival-Package

Leistungen: 7 Ü in der gewählten Kategorie, 6-Tages-Skipass gültig für alle Liftanlagen in der Wildkogel-Arena, Eintritte zu den Konzerten im stilvollen Festivalzelt – Preis p. P.: ab 356 Euro



Festival-Pass: 1 Ticket = 3 Eintritte (01., 05., 07.04.17 im Festivalzelt): Vorverkauf solange der Vorrat reicht

55 Euro Erw. / 45 Euro Jgd. (15–18 Jahre) / bei Gruppen 45 Euro p. P. (ab 15 P. bei geschlossenem Kauf)



Einzeleintritt (01.04. oder 05.04. oder 07.04.17 im Festivalzelt): Vorverkauf (solange der Vorrat reicht)

25 Euro Erw. / 20 Euro Jgd. (15–18 Jahre) / bei Gruppen 20 Euro p. P. (Ermäßigung ab 15 P. bei geschl. Kauf)



Online-Ticketbestellung und Info: www.wildkogel-musikfestival.at & www.wildkogel-arena.at



