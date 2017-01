Auf der Alm da gibt’s koa Sünd´: Valentinstag in Wiens einzigem Trachtenhotel

(firmenpresse) - Ein Herzensmoment zum Valentinstag in der Almhütte: Das ENZIANA Hotel Vienna macht das mitten in Wien möglich. In der ENZIANA Stube, im einzigen Trachtenhotel der Stadt, ist es urig-gemütlich. In Almhütten-Atmosphäre, in einem Ambiente aus altem Fichtenholz, rotkarierten Tischdecken und alpiner Dekoration werden hausgemachte alpine Spezialitäten serviert. Am 14. Februar 2017 gilt die ganze Aufmerksamkeit des herzlichen ENZIANA-Teams den Verliebten. Von 12 bis 22 Uhr genießen Paare – und die, die es noch werden wollen – ein Candlelight-Dinner mit Weinbegleitung (nur gegen Vorreservierung unter 01/7132521 oder restaurant(at)enziana.at, 68 Euro pro Person). Der Zauber des Landlebens hält dann in der Großstadt Einzug und entführt Turteltauben für ein paar Stunden in die Berge. Fichtenhonig begleitet das Rote Rüben Carpaccio und den Ziegenkäse, Wiesenkräutersuppe und Ochsenschlepp-Strudel, Maishendlbrust im Heu und viele Köstlichkeiten mehr schmecken nach „Urlaub im Grünen“. Der „Heiße Kuss“ zum Dessert klingt vielversprechend. Und wer weiß, vielleicht packt „Er“ die zünftige Lederhose aus und verführt „Sie“ in einem kessen Dirndl – der Valentinstag gehört im ENZIANA Hotel Vienna den Verliebten.



1.283 Zeichen

http://www.enziana.at



Enziana Hotel Vienna

Enziana GmbH

A-1030 Wien, Rennweg 51

Tel.: +43/(0)1/7132521

E-Mail: hotel(at)enziana.at

www.enziana.at



