Enterprise Rent-A-Car zählt zu den besten Mittelstandsdienstleistern in Deutschland

(firmenpresse) - Eschborn, 27. Januar 2017 - Der international führende Autovermieter Enterprise Rent-A-Car zählt beim deutschen Mittelstand zu den beliebtesten Dienstleistern im Bereich Fuhrpark- und Car-Management. Darüber hinaus ist Enterprise der beste Autovermieter in dieser Kategorie. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Untersuchung des deutschen Marktforschungsinstituts ServiceValue im Auftrag des Wirtschaftsmagazins WirtschaftsWoche.

Bei der Studie wurden insgesamt 16.817 Bewertungen von 5.819 Entscheidern, Einkäufern und Nutzern aus mittelständischen Unternehmen analysiert. Die Befragten bewerteten insgesamt 236 Unternehmen aus 25 Branchen. Dabei konnten sie nur Unternehmen beurteilen, die explizit Dienstleistungen für den Mittelstand anbieten und bei denen sie in den vergangenen zwölf Monaten Kunde waren. Enterprise erreichte in der Branche Fuhrpark- und Car-Management als einziger Autovermieter eine Platzierung unter den Top 4.

Enterprise Rent-A-Car ist seit Jahrzehnten auf Firmenkunden spezialisiert und bietet mit seinem Business Rental-Programm das branchenweit umfangreichste B2B-Angebot für Kurz- und Langzeitmiete. Die Kunden profitieren von Sonderkonditionen und Extraleistungen, die stets individuell kalkuliert werden. Grundlage für jede Kooperation ist eine ausführliche Analyse und Beratung seitens Enterprise, wie Firmenkunden durch den Einsatz von Mietwagen den eigenen Fuhrpark sowie das Geschäftsreisemanagement optimieren und entsprechend Kosteneinsparungen erreichen können.

Niels Rathsmann, Mitglied der Geschäftsleitung von Enterprise in Deutschland, zu der Auszeichnung: "Mittelständische Unternehmen sind sehr anspruchsvoll in Bezug auf Mobilität und die Effizienz ihres Fuhrparks. Umso mehr freuen wir uns über die Top-Bewertung unserer Firmenkunden bei dieser Studie. Auszeichnungen wie diese sind für uns Bestätigung und Ansporn zugleich, die Erwartungen unserer Kunden nicht nur zu erfüllen, sondern zu übertreffen."

Über Enterprise Rent-A-Car:

Enterprise Rent-A-Car ist Teil der in St. Louis (USA) ansässigen Enterprise Holdings. Enterprise Holdings verfügt über mehr als 9.600 Standorte mit mehr als 1,9 Millionen Fahrzeugen weltweit und ist gemessen am Umsatz, der Flottengröße und der Mitarbeiterzahl der größte Autovermieter der Welt.

Neben den eigenen Standorten erweitert Enterprise seine weltweite Präsenz an Flughäfen und in wichtigen Ballungszentren kontinuierlich durch Franchise-Vereinbarungen und Partnerschaften mit unabhängigen lokalen Anbietern. Weltweit ist Enterprise in über 85 Ländern und Regionen vertreten.

Seit dem Markteintritt 1997 in Deutschland ist Enterprise Rent-A-Car stark gewachsen und betreibt heute bundesweit über 160 eigene Standorte mit mehr als 1.500 Mitarbeitern. Weitere Informationen zu Enterprise Rent-A-Car gibt es unter www.enterprise.de

