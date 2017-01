TyreSystem mit Erfolgsbilanz

Online-Großhändler für Reifen, Felgen und Schneeketten steigerte 2016 seinen Umsatz um 35 Prozent und vergrößerte seinen Personalbestand rapide.

(firmenpresse) - TyreSystem hat sich in den vergangenen Jahren zu einem der bedeutendsten Lieferanten der Reifenbranche entwickelt. Der Umsatz- und Wachstumsrekord für 2016 unterstreicht diese markante Expansion:

Das Online-Portal www.tyresystem.de konnte seinen Umsatz um rund 35 Prozent steigern und seinen Kundenbestand um 25 Prozent erhöhen. Parallel zur positiven wirtschaftlichen Entwicklung verzeichnete die zuständige RSU GmbH im vergangenen Jahr ein starkes Personalwachstum. Mit 20 neuen Mitarbeitern vergrößerte sich das Team des E-Commerce-Unternehmens im Vergleich zum Vorjahr um 50 Prozent.

„2016 war ein sehr erfolgreiches Jahr für uns.”, erklärt Simon Reichenecker, Geschäftsführer der verantwortlichen RSU GmbH. Bereits zum Jahresanfang konnte sich das mittelständische Unternehmen über die erste und bislang einzige TÜV-Süd-Zertifizierung eines B2B-Portals in der Kfz-Branche freuen. Diese Auszeichnung bestärkt Reichenecker in seinem Vorgehen: „Der Erfolg unserer Online-Plattform resultiert aus einer starken Innovationskraft sowie aus unserem weitläufigen Lieferantennetzwerk. Nicht zuletzt haben wir hohe Ansprüche an die Sicherheit und unsere Servicequalität. Wir freuen uns sehr, dass dies durch ein Zertifikat vom TÜV bestätigt wurde.”



Kundenbedürfnisse stehen im Fokus



Für das hauseigene, professionelle Entwicklerteam stand 2016 die stetige Weiterentwicklung der Handelsplattform im Mittelpunkt und es wurden mehrere neue Funktionen erfolgreich umgesetzt. Dazu zählen: eine automatische Mengenkalkulations-Funktion, die Hersteller-Kategorisierung, Schnittstellen zu verschiedensten Warenwirtschaftssystemen, ein Preiskalkulations-Tool, die Bestelldaten-Export-Funktion, die Möglichkeit der Erstellung von Detail-Angeboten, neue Filterkategorien sowie zusätzlich abrufbare Fahrzeugdaten.



Gleichzeitig wurden einige optische und funktionale Verbesserungen vorgenommen und die TyreSystem-User konnten sich über einen optimierten Kopfbereich und Filter, eine überarbeitete Bestellübersicht, eine verbesserte Detail-Ansicht sowie eine vereinfachte Verwaltung von abweichenden Lieferadressen freuen. „Im Jahr 2017 wollen wir TyreSystem mit weiteren neuen innovativen Funktionen ausstatten, um so den Geschäftsalltag unserer Kunden weiter zu vereinfachen.”, erklärt Reichenecker.









Über TyreSystem



Seit 2007 bietet das B2B-Onlineportal unter www.tyresystem.de seinen Kunden in Deutschland eine der einfachsten und kostenlosen Online-Reifenhandel-Lösungen am Markt. Eine Vielzahl praktischer Funktionen und Module sowie Schnittstellen zu vielen ERP-Systemen der Reifenbranche vereinfachen die tägliche Geschäftsabwicklung von Reifenhändlern, Kfz-Betrieben oder Autohäusern. Das mittelständische Unternehmen wächst seit mehreren Jahren rasant und hat seinen Sitz im schwäbischen St. Johann sowie einen Standort in Ulm.



RSU-GmbH

