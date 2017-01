Lederhose und Dirndl im Großstadt-Dschungel

(firmenpresse) - Insider reisen jetzt mit Lederhose und Dirndl nach Wien. Denn damit checken sie im einzigen Trachtenhotel der Großstadt um zehn Prozent vergünstigt ein. Was da am Wiener Rennweg entstanden ist (und noch weiterhin entsteht), ist urig. Das ENZIANA Hotel Vienna holt das Landleben in die Innenstadt von Wien. Gemütliche Almhütten-Atmosphäre, karierte Tischdecken und altes Fichtenholz, alpiner Blumenschmuck, Dirndl und Lederhose prägen das Ambiente. Echte österreichische Gastfreundschaft und eine familiäre Atmosphäre machen das ENZIANA Hotel Vienna zu einer Oase in der Großstadt. Familien fühlen sich dort wohl. Für die Kinder gibt es was zum Spielen, für Kinderbetreuung ist gesorgt und selbst der Familienhund darf mit. In der ENZIANA Stube kommt nur Hausgemachtes auf die Teller. Regionale, saisonale und frische alpine Spezialitäten á la „Urlaub in den Bergen“ werden serviert. Das traditionelle Frühstück am Morgen schmeckt nach Österreich. Land- und Stadturlaub bringt das ENZIANA Hotel Vienna unter einen Hut. In Gehdistanz zu dem außergewöhnlichen Hotel liegen die berühmtesten Wiener Sehenswürdigkeiten wie der Stephansdom, das Belvedere und der Naschmarkt, die Staatsoper oder die Kärntner Straße u.v.m. Der Flughafen ist bequem mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Eine hoteleigene Parkgarage zählt ebenso zum Topservice wie eine 24-Stunden-Rezeption und gratis WLAN. ENZIANA-Flair hat Einzug gehalten in der City von Wien. „Best Ager“ erleben dieses mit zehn Prozent Preisnachlass auf ihren Aufenthalt.



Aktuelles Angebot (gültig bis 31.03.17)

Leistungen: 2 Ü inkl. Frühstück im DZ f. 2 Pers., Almrauscherl 5-Euro-Gutschein f. die Enziana Stube, Late-Check-out bis 15 Uhr – Preis: 120 Euro f. den gesamten Aufenthalt



http://www.enziana.at



Enziana Hotel Vienna

Enziana GmbH

A-1030 Wien, Rennweg 51

Tel.: +43/(0)1/7132521

E-Mail: hotel(at)enziana.at

www.enziana.at



Media Kommunikationsservice Ges.m.b.H.

PR-Agentur für Tourismus

A-5020 Salzburg, Bergstraße 11

Tel.: +43/(0)662/87 53 68-127

Fax: +43/(0)662/87 95 18-5

www.mk-salzburg.at

E-Mail: office(at)mk-salzburg.at



