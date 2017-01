Tagen in Wiens einzigem Trachtenhotel

(firmenpresse) - Sie müssen nicht in Lederhose und Dirndl kommen, aber ein Meeting in Wiens einzigem Trachtenhotel hat ein besonderes Flair. Bis zu 80 Personen finden im Seminarraum des ENZIANA Hotel Vienna Platz (ein separater Workshop-Raum für ca. 15 Personen sowie ein großer Pausenbereich sind zusätzlich buchbar). Der Raum „Alpenblüte“ liegt unter einem Glasdach, was das Arbeiten gleich viel sympathischer macht – man sieht, wie das Wetter ist und ob die Sonne über Wien bereits untergeht. Von der Veranstaltungstechnik bis zum Gala-Dinner oder Buffet, von der Tischdekoration bis zum Entertainment ist das Team im ENZIANA Hotel Vienna der richtige Ansprechpartner. Ein Abend in der ENZIANA Stube bringt das Landleben in die Großstadt. In urig gemütlicher Almhütten-Atmosphäre werden hausgemachte, alpine Spezialitäten serviert. Ein Hüttenabend nach der Tagung – und das mitten in Wien – hat seinen Seltenheitswert. Hüttenfeeling, karierte Tischdecken und altes Fichtenholz, alpiner Blumenschmuck, Dirndl und Lederhose prägen das Ambiente im ENZIANA Hotel Vienna. In Gehdistanz zu dem außergewöhnlichen Hotel liegen die berühmtesten Wiener Sehenswürdigkeiten wie der Stephansdom, das Belvedere und der Naschmarkt, die Staatsoper oder die Kärntner Straße u.v.m. Der Flughafen ist bequem mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Eine hoteleigene Parkgarage zählt ebenso zum Topservice wie eine 24-Stunden-Rezeption und gratis WLAN. Firmen und Geschäftsreisende erhalten einen trachtigen Firmenpreis. Nähere Informationen dazu stehen auf www.enziana.at.



