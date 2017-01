Der Resilienzexperte Nicola De Nittis im Radio auf WDR 5

Resilienz - ist viel mehr als eine Strategie gegen Stress. Es ist eine Lebensphilosophie, um erfolgreich, glücklich und gesund zu sein, trotz aller Widrigkeiten im Leben. Nicola De Nittis - von Geburt an weiß er was das bedeutet. Hören Sie den Beitrag!

Resilienzexperte Nicola De Nittis im Radio auf WDR 5

(firmenpresse) - Der Resilienzexperte Nicola De Nittis wurde mit einem Gendefekt geboren. Von Anfang an hatte er mit Widrigkeiten zu kämpfen, gesundheitlich, privat sowie beruflich. Nach der Schule sagte man ihm dass er eine "Karriere vergessen" könne. Egal welche.



Er hörte nicht drauf und ging seinen Weg, trotz allem. Dieses "trotz allem", genau das ist Resilienz. In einem Beitrag über Resilienz, wurde am 22. Januar 2017 im Radio - auf WDR 5 - Nicola De Nittis zum Thema Resilienz befragt.



Ganz gleich ob während der Kindheit, im jugendlichen Alter oder als Erwachsener, Resilienz ist die "innere Kraft" die uns stark macht. Stark in der Selbstführung (durch das Leben) und stark in der Führung von Mitarbeitern.



Hören Sie den WDR 5 - Beitrag von Nicola De Nittis --> Link unter "Weitere Infos zur Pressemeldung"





http://www.resilienzexperte.de/resilienz-erste-fragen/nicola-de-nittis-auf-wdr-5.html



Der Resilienzexperte Nicola De Nittis ist darauf spezialisiert, Führungskräfte beim Aufbau eines "Resilient Leadership" zu unterstützen.

