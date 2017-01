LaMa, der lachende Manager des communication-college 757 vom 27. Januar 2017

LaMa, der lachende Manager, einmal die Woche etwas zum Schmunzeln mit einer aktuellen Buchvorstelung. In der Regel eine A4 Seite als pdf zum Selberlesen, Aushängen und Weitergeben. Das wurde gegründet 2002, ältere Ausgaben sind in der DNB, Deutschen Nationalbibliothek, ohne Einschränkung abrufbar.

Kleidung mit Chique 50 % billiger

(firmenpresse) - Nordhastedt - Die neueste Ausgabe von LaMa, der lachende Manager ist erhältlich.



Nordhastedt - LaMa, der lachende Manager des communication-college 757 vom 27. Januar 2017 (ISSN 1861-3772): Kleidung mit Chique 50 % billiger und Aussergewöhnliche Belastung und der LaMa Buchtipp: Kuba 1959 | 2017 | Midas Verlag AG, 8044 Zürich | 59,00 € | ISBN 978-3-907100-59-2



LaMa: In jedem professionellen Öffentlichkeitsarbeiter steckt ein gutes Stück Tollheit. In der Regel einmal die Woche seit 2002 veröffentlichet das communication-college (www.communication-college.de) LaMa - der lachende Manager ISSN 1861-3772. Humor, Satire, Glosse, Zitate und ein Buchtipp: das, was einem gerade noch in der Woche gefehlt hat - zum Selberlesen, in Umlauf geben, aushängen oder weiterleiten. LaMa ist hier per RSS feed zu abonnieren, in über 65 RSS feeds mit > 1,2 Mio Empfängern erhältlich und in Statusmeldungen bei xing und linkedin verlinkt.

Die Seite hat das Format A4 im *.pdf-Format. Der Bezug ist kostenfrei.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.communication-college.de



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Das communication-college bildet im Fernstudium in Öffentlichkeitsarbeit / PR aus. Der Kurs ist staatlich geprüft, zugelassen und seit 2002 immer wieder re-approved. Das communication-college und auch das Newsletter LaMa, der lachende Manager, blicken auf 15 Jahre Erfahrung und in dieser Zeit gut 1500 Kursabsolventen zurück.



Dies ist eine Pressemitteilung von

communication-college

Datum: 27.01.2017 - 12:41

Sprache: Deutsch

News-ID 1449375

Anzahl Zeichen: 1339

Kontakt-Informationen:

Firma: communication-college

Ansprechpartner: Dr. Ingo Reichardt

Stadt: Nordhastedt

Telefon: 0157 7797700



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 27.1.2017



Diese Pressemitteilung wurde bisher 88 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung