Gute Aufstiegschancen für 3-Zinnen-Wanderer im Tolderhof

(firmenpresse) - Die sagenhaften Dolomiten, vier Naturparks und sieben malerische Täler rund um Olang machen das Hotel Post Tolderhof für Wanderer höchst attraktiv. Zu den 3-Zinnen-Frühlingswochen sind die Tickets für die legendären Bergbahnen in den Sextener Dolomiten bereits inklusive.

Olang am Fuße des Kronplatzes im Südtiroler Pustertal ist die Heimat des Reithotels Post Tolderhof****S. Wanderer schätzen die zentrale Lage am Tor zu den Dolomiten, die vier Naturparks und die sieben idyllischen Seitentäler fast vor der Hoteltür. Mit dem HolidayPass gilt den ganzen Sommer lang freie Fahrt mit allen Öffis im Südtiroler Verkehrsverbund – also auch mit dem Dorfbus und/oder der Pustertalbahn. Dadurch sind Gäste des Hotels Post Tolderhof in alle Himmelsrichtungen mobil: Für einen Besuch der historischen Städte Brixen, Bruneck und Bozen, aber auch, um die weltbekannten 3 Zinnen, den Pragser Wildsee oder die Plätzwiese zu entdecken. Zu den 3-Zinnen-Frühlingswochen gibt es Marscherleichterung in Form von Gratistickets für die legendären Bergbahnen in den Sextener Dolomiten – auf die Rotwand und den Helm sowie auf den Haunold in Innichen. Vom Tolderhof gelangt man in rund 25 Minuten mit der Bahn zu den Talstationen. Von dort geht es im Schwebezustand hinauf zu Bergstationen, die traumhafte Weitwanderwege und ebensolche Aussichten eröffnen – beispielsweise in Richtung 3 Zinnen und Sextner Sonnenuhr. In der Wanderbibliothek bei Gastgeberfamilie Prugger finden sich Kartenmaterial und ausführliche Routenbeschreibungen. Dreimal wöchentlich erobert Wander- und Bergführer Wolfi gemeinsam mit Hotelchefin Carmen und ihren Gästen die Bergwelt. Wanderstöcke und Rucksäcke können kostenlos an der Rezeption ausgeliehen werden.



3-Zinnen-Frühlingswochen 17 (25.05.–09.06.17)

Haunold geöffnet ab 25.05.17, Rotwand geöffnet ab 02.06.17, Helm: Seilbahn Sexten geöffnet ab 25.05.17, EUB Vierschach geöffnet ab 25.05.17



3-Zinnen-Herbstwochen 17 (01.–15.10.17)

Haunold geöffnet bis 08.10.17, Rotwand geöffnet bis 15.10.17, Helm: Seilbahn Sexten geöffnet bis 15.10.17, EUB Vierschach geöffnet bis 15.10.17, EUB 3 Zinnen geöffnet bis 08.10.17





Familienangebot für 3-Zinnen-Pauschalen im Hotel Post Tolderhof****S

Bei 1 Woche Aufenthalt im Familienzimmer mit zwei oder mehr Kindern ist das jüngere Kind kostenfrei.



Kommentare zur Pressemitteilung