104.6 RTL bedankt sich mit eigenem Song bei seinen Hörern (FOTO)

Mit einer Liebeserklärung der ganz besonderen Art will sich 104.6

RTL bei seinen Hörern für den Erfolg des Sender bedanken. Der eigens

dafür produzierte Song "Ich will nicht irgendwer sein" von "Endlich

August" ist eine Hymne an die Hörer der Berliner Radiostation. Den

Produktionsauftrag übernahm MOKOH Music mit dem Team um Nicolas

Rebscher, Alex Römer, Raphael Kayser und Stephan Moritz. MOKOH Music

und "Endlich August" veröffentlichten 2016 den Hauptstadt-Hit "Das

ist Berlin", dessen Text auch vom Goethe-Institut für den

internationalen Deutschunterricht genutzt wird.



"Wir wollen unseren Hörern ein Geschenk machen ", so Arno Müller,

Programmdirektor und Morgenmoderator von 104.6 RTL. "Unser Song

erzählt davon, was wir jeden Tag für sie sein möchten: Der Freund,

der immer da ist." In dem Liedtext heißt es "Ich will sein, was dir

im Kopf bleibt, ich will sein, wonach dein Herz schreit.", und: "wenn

du mich brauchst, bin ich schon da!"



Am 2. Februar lädt 104.6 RTL zur Record-Release-Party im Club "The

Pearl" ein: "Endlich August" singt für die Berliner und Brandenburger

Hörer "Ich will nicht irgendwer sein" und "Das ist Berlin". Bereits

jetzt sind die Songs im iTunes-Store, bei Amazon und bei Spotify zum

Herunterladen verfügbar.



104.6 RTL, Berlins Hitradio, ist seit seinem Sendestart 1991

durchgehend auf den Spitzenplätzen in der Media-Analyse und auf Platz

1 unter den Berliner Radiosendern. Beliebt ist der Hot AC-Sender für

die lustigste Morgensendung von Berlin "Arno und die Morgencrew", den

Verkehrs- und Blitzerreport aus der Luft, brandaktuelle Nachrichten

aus Berlin, Deutschland und der Welt und seine Comedys. 104.6 RTL ist

Gewinner von zehn Radiopreisen für das beste Programm

deutschlandweit.



Nicolas Rebscher von "Endlich August" ist Musiker, Produzent und

Songschreiber. Er war Mitglied der Band "Lauter Leben" und ist heute



weltweit für Songwritings und Produktionen für Künstler wie "Aurora",

"Balbina" und "Alice Merton" bekannt und produziert für die

Werbebranche. Rebscher gibt Vorträge zu Musikproduktionen, zuletzt im

Januar 2017 in Chicago.



Bitte hören Sie hier rein: http://ots.de/yGuNV







