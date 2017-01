Hotel Post Tolderhof: Gut gesattelt für Reiter und Radler

(firmenpresse) - Das Olanger Hotel Post Tolderhof ist als größter Reiterhof Südtirols gut für den Reiturlaub aufgestellt. Straßenradler und Mountainbiker sitzen ebenso fest im Sattel. Die schönsten Routen starten direkt vor der Hoteltüre – vom Pustertaler Radweg bis zur Giro d’Italia-Etappe.

Das Hotel Post Tolderhof****S in Olang am Kronplatz ist ein Viersterne-Superiorhotel mit 99 Prozent Weiterempfehlung auf HolidayCheck und einem Zertifikat für Exzellenz auf TripAdvisor. Neben Reitern zählen auch Radler zu den Stammgästen. Sie schätzen die Lage Olangs zwischen dem Pustertal, den Giro d’Italia-Etappen in den Dolomiten, sowie dem Kronplatz mit seinen Up- und Downhill-Möglichkeiten. Am 105 Kilometer langen Pustertaler Radweg treten Rennradler ebenso wie Familien an. Gleich bei Olang zweigt nach Norden das Antholzertal ab, das man bis zum Fischteich Niedertal durchradeln kann. Wer am Pustertaler Radweg Richtung Lienz in die Pedale tritt, kann nach zehn Kilometern ins Pragsertal mit dem malerischen Pragser Wildsee am Talschluss abbiegen, oder nach 30 Kilometern südwärts in die Sextner Dolomiten mit den berühmten Drei Zinnen. Für eine knieschonende Rückreise steht zwischen Innichen und Franzensfeste die Pustertalbahn zur Abfahrt bereit. Die sechs Olanger Mountainbike-Routen (insgesamt 55 Kilometer) starten ein paar hundert Meter vor dem Hotel Post Tolderhof in die Berge. Zur 19 Kilometer langen Furkelpass-Straße – zweimalige Giro d’Italia-Etappe mit 15 Prozent Steigung – ist es nur einen Kilometer. Der Furkelpass ist das Tor in den Dolomiten-Naturpark Fanes-Sennes-Prags und der Ausgangspunkt für eine schwierige MTB-Tour auf den Kronplatz-Gipfel. Für Downhiller ist der Kronplatz „der“ Berg schlechthin: Vom Gipfel führen vier Strecken talwärts, die zwei längsten in Richtung Olang und Reischach. Zum Beinelockern empfehlen sich im Anschluss ein paar Runden im Indoorpool des Hotels Post Tolderhof oder eine wohltuende Massage. Danach baut ein köstliches Fünf-Gänge-Dinner für den nächsten Tag auf Achse auf.





http://www.hotelpost-tolderhof.com



Hotel Post Tolderhof****s

Familie Prugger

I-39030 Olang/Südtirol

Tel.: +39/0474/496 127

Fax: +39/0474/498 019

E-Mail: info(at)hotelpost-tolderhof.com

www.hotelpost-tolderhof.com



Media Kommunikationsservice Ges.m.b.H.

PR-Agentur für Tourismus

A-5020 Salzburg, Bergstraße 11

Tel.: +43/(0)662/87 53 68-127

Fax: +43/(0)662/87 95 18-5

www.mk-salzburg.at

E-Mail: office(at)mk-salzburg.at



