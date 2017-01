IST SNOW SPACE FLACHAU EIN FAMILIENSKIGEBIET?

Die Bergbahnen snow space Flachau im Zentrum von Flachau ist vielen anderen Skigebieten um Lichtjahre voraus. Aber ist Flachau ein Familienskigebiet?

Snow space Flachau ist ein perfektes Familienskigebiet aber auch für die Carver ein Paradies. (Bildq

(firmenpresse) - Die Bergbahnen snow space Flachau im Zentrum von Flachau ist vielen anderen Skigebieten um Lichtjahre voraus. Aber ist snow space Flachau ein Familienskigebiet? In unserem heutigen Blogartikel beantworten wir diese Frage und beleuchten andere wissenswerte Fakten zum Skigebiet snow space Flachau: Wisst ihr um wie viele Höhenmeter mehr als der österreichische Durchschnitts-Skigebiet Flachaus Berg- und voneinander entfernt sind? Oder erratet ihr mit wie vielen Sonnentagen Flachau zu den zehn sonnigsten Skigebieten gehört?

Immer wieder werden wir von potentiellen Urlaubsgästen gefragt, ob Flachau ein Familienskigebiet ist. Nun möchten wir, von den Flachau1.com Betrieben Crystls Aparthotel, Harmls Aparthotel und der Funsport, Bike- & Skihotel Tauernhof, uns dieser Frage annehmen.

Nach dem Motto "Lichtjahre voraus" versucht das snow space Flachau erfolgreich seit vielen Jahren die Vorzüge des innovativen Skigebiets im Skiverbund amade an den Urlaubsgast zu bringen. Es ist das höchste Anliegen der Bergbahnen Flachau, seine Skigäste schnell auf die Berge zu "beamen", wobei "futuristische Technik" ins Spiel kommt. Innovativste Seilbahntechnik um genau zu sein. Da der eigentliche Zweck der Bergfahrt eine vergnügliche Talfahrt ist, arbeitet snow space bei der Pistenpflege und Beschneiung mit Technik, die aus der Zukunft kommt.

Viel Platz und wenig Gedränge

Als Familienskigebiet kann snow space Flachau Pluspunkte sammeln. Ein überschaubares Familienskigebiet zeichnet sich durch viel Patz auf den Pisten und somit viel Sicherheit für Kinder und Anfänger aus. Auf rund 150 Hektar Pistenfläche können sich Groß und Klein austoben. Das Skigebiet verfügt über drei Talstationen, so dass sich an besucherstarken Tagen der Andrang an den Liften entzerrt. Anfänger finden jeweils an den Talstationen Übungslifte, wie den piggyjet oder den dinojet. Im Skigebiet gibt es viele Pisten für Anfänger, wie die starjet 2 oder die spacejet 3.

Auch bei den Könnern beliebt

Allerdings gibt es zahlreiche rot markierte Pisten, die genussvollen Carvingspaß versprechen. Wer sein Können auf die Probe stellen will, wagt sich auf die Weltcup Abfahrt oder misst die eigene Bestzeit auf der Zeitmessstrecke. Mit etwas Glück könnt ihr bei uns im Familienskiegebiet Flachau den echten Profis beim Trainieren zusehen. Flachau ist nicht nur Heimat von Skirennstar Hermann Maier, sondern Trainingszentrum der ÖSV-Skirennläufer.

Wir von der Funsport-, Bike- & Skihotel Tauernhof ziehen mit dem Motto des snow space Flachau "Lichtahre voraus" entschlossen mit. Unsere Zielgruppen sind neben Familien die Sportler, sowohl im Sommer mit dem Bike, als im Winter beim Skifahren und Snowboarden. Im Harmls Aparthotel setzen wir auf entspannte, familiäre Atmosphäre in der die Persönlichkeit groß geschrieben steht.

Wissenswertes zum Skigebiet Flachau:

Wusstet ihr, dass der Höhenunterschied zwischen Tal- und Bergstation 960 Meter beträgt, während der Durchschnittswert der Skigebiete in Österreich 727 Meter aufweist? Die Pisten sind überdurchschnittlich lang. Flachau gehört zu den drei bestbewerteten Skigebieten im Salzburger Land. Aufgrund des Sonnemonats Dezember, der im Durchschnitt in Flachau 24 Sonnetage aufweist, zu den zehn sonnigsten Skigebieten im Salzburgerland. Mit 56 Pistenkilometern ist Flachau unter den zehn größten Skigebieten im Salzburger Land.

Aber überzeugt euch! Wir von den Flachau1.com Betrieben Crystls Aparthotel, Harmls Aparthotel und dem Funsport, Bike- & Skihotel Tauernhof freuen uns auf euch!





Flachau1.com - ein Auszug von Urlaubshotels in Flachau im Salzburger Land mit den unterschiedlichsten Angeboten für den Individualisten. Vom Urlaub mit Familie über die Skifreunde mit Aprés Ski bis zum ultimativ besten Hotel für Mountainbiker.







Eure neue Bookingseite für einen Urlaub in Flachau. Sport, Spaß, Action und natürlich Erholung und das alles zur Flachau1.com Bestpreisgarantie.

