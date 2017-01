Alle Reitwege führen zu Südtirols größtem Ferien-Reiterhof

(firmenpresse) - Der Tolderhof in Olang ist der größte Ferien-Reiterhof Südtirols. 20 Warmblüter und Haflinger – großteils aus eigener Zucht – stehen im Gestüt. In der Reithalle und am Geländeparcours hat Hannes Weitlaner, dreifacher Italienmeister im Fahrsport, die Zügel in der Hand.

Zum Hotel Post Tolderhof****S gehört das 250 Meter entfernte Gestüt Tolderhof mit angeschlossener Appartement-Residence. Die Warmblüter und Haflinger, die auf den weitläufigen Koppeln grasen, stammen zum Großteil aus eigener Zucht. Darauf ist die passionierte Hoteliers- und Reiterfamilie Prugger besonders stolz. Ebenso wie auf den Gestütsleiter, den man verpflichten konnte: Hannes Weitlaner ist staatlich geprüfter Reit- und Fahrlehrer sowie dreifacher Italienmeister im Fahrsport. Bei ihm und den vier Reitlehrerinnen sind Neulinge ebenso in guten Händen wie fortgeschrittene Reiter, die zu Tages- und Halbtagesausritten aufsatteln möchten. Das leicht hügelige Olanger Becken vor der Kulisse der Dolomiten ist prädestiniert dafür. Weitlaner unterrichtet außerdem Dressur bis Klasse M, Springen bis Klasse L und Kutschenfahren mit Ein- und Zweispännern. Wer will, kann sein eigenes Pferd in den Tolderhof mitbringen, komfortable Gastboxen mit Auslauf stehen dafür zur Verfügung. Apropos Unterbringung: Das Hotel Post Tolderhof hat sich mit seiner ausgezeichneten Küche und dem Top-Wellnessbereich einen Namen gemacht. 99 Prozent Weiterempfehlung auf HolidayCheck und ein Zertifikat für Exzellenz auf TripAdvisor sprechen für sich. Der Tolderhof ist zudem ein Mitglied von Reitarena, der bekannten Plattform für Reiturlaube.

Reitwochen (04.–26.03.17, 17.06.–02.07.17 und 09.–30.09.17)

15% Ermäßigung auf das gesamte Reitangebot (Pauschalen ausgenommen)



http://www.hotelpost-tolderhof.com



mk Salzburg

Hotel Post Tolderhof****S

Familie Prugger

I-39030 Olang/Südtirol

Tel.: +39/0474/496 127

Fax: +39/0474/498 019

E-Mail: info(at)hotelpost-tolderhof.com

www.hotelpost-tolderhof.com



Media Kommunikationsservice Ges.m.b.H.

PR-Agentur für Tourismus

A-5020 Salzburg, Bergstraße 11

Tel.: +43/(0)662/87 53 68-127

Fax: +43/(0)662/87 95 18-5

www.mk-salzburg.at

E-Mail: office(at)mk-salzburg.at





