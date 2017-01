Kronplatz-Wellness im Reich der Fanes-Prinzessin

(firmenpresse) - Der Kronplatz ist ein mystischer Platz, an dem einst die unverwundbare Fanes-Prinzessin Dolasilla gekrönt worden sein soll. In Olang, am Fuß des schönen Aussichtsberges, finden Wellnessgenießer die Krönung des Genusses im Hotel Post Tolderhof.

Reitfreunde, Dolomitenwanderer und Naturgenießer kehren seit 50 Jahren bei Familie Prugger im Hotel Post Tolderhof****S in Olang ein. Wellnessfans lassen sich im 900 m2 großen Relax-Spa mit Ausblick auf die sagenhaften Dolomiten erden. Heilmasseurin Johanna bringt die Gäste mit einem umfassenden Angebot an Massagen, Ayurveda-Behandlungen und Körperanwendungen in Balance. Ganz neu ist die Cranio-sacrale Osteopathiebehandlung, um Spannungen im Kopf und an der Wirbelsäule zu Leibe zu rücken und die Selbstheilungsfähigkeit des Körpers zu verbessern. Ergänzend dazu bietet Johanna auch Ganzkörpermassagen, eine spezielle Reitermassage sowie energetische Blockaden lösende Behandlungen an. Wärmstens zu empfehlen nach einem Tag im Sattel oder auf den Bergen ist das traditionelle Südtiroler Heubadl, das auch eine heilende, entspannende und lockernde Wirkung hat. Dampf ablassen ist auch in der Finnen- und Bio-Kräutersauna sowie im Aroma-Dampfbad angesagt. Danach fällt es auf den weichen Liegen und Wasserbetten im Ruheraum leicht, den Alltag einfach mal draußen zu lassen. Spätestens im Indoorpool mit Gegenstromanlage und Erlebnis-Wasserfall werden die Lebensgeister wieder geweckt. Beautyspezialistin Steffi bietet eine große Auswahl an Schönheitsanwendungen und Bädern aller Art mit naturbelassenen „Art-of-Care“ Produkten an. Für kleine Wellnessfans von drei bis 14 Jahren gibt es eine Schoko- oder Bienenkönigin-Massage sowie eine Schneewittchen-Gesichtsbehandlung.

Bonustage im Hotel Post Tolderhof****S

Bonustage im März (19.–23.03.17, 18.–25.03.17): 4 Tage (So.–Do.) oder 1 Woche mit 3/4 Pension und 45-Euro-Gutschein p. P. für Wellness oder Reitstunden

Bonustage im Sommer: 1 Woche vom 17.06.–01.07.2017 und 16.–30.09.17 oder 4 Tage vom 15.–19.10.17 mit 45-Euro-Gutschein p. P. für Wellness oder Reitstunden.





http://www.hotelpost-tolderhof.com



Hotel Post Tolderhof****S

Familie Prugger

I-39030 Olang/Südtirol

Tel.: +39/0474/496 127

Fax: +39/0474/498 019

E-Mail: info(at)hotelpost-tolderhof.com

www.hotelpost-tolderhof.com



Firma: mk Salzburg



