Internationale Grüne Woche 2017 - Doktorantin aus Berlin ist die 300.000. Besucherin (FOTO)

Auch professionelles Interesse hat die 300.000 Besucherin auf der

Grünen Woche. Anne Behr ist Doktorandin beim Bundesinstitut für

Risikobewertung. Die Zehlendorferin kam am Freitagmorgen mit vier

Kolleginnen am Osteingang aufs Messegelände und wurde mit einem

Blumenstrauß und einem Spezialitäten-Korb aus Finnland überrascht,

das 2017 den 100. Jahrestag seiner Unabhängigkeit feiert. In erster

Linie komme sie aus privatem Antrieb, sagte sie: "Mich interessieren

die neuesten Ernährungstrends, aber natürlich schauen wir auch beim

Stand unseres Instituts vorbei."







