Entspannen und die Balance finden im Hotel Post Tolderhof

(firmenpresse) - Das innere Gleichgewicht finden und neue Kraft tanken: Dafür gibt es die Initiative „Südtirol Balance“ (03.06.–01.07.17), die auch vom Hotel Post Tolderhof in Olang mitgetragen wird. Das Viersterne-Superiorhaus bietet dafür außerdem das passende Wohlfühl-Ambiente.



Der Frühling ist der ideale Zeitpunkt, um Neues wachsen zu lassen. Unter der warmen Sonne Südtirols gelingt das mit „Südtirol Balance“ (03.06.–01.07.17) besonders gut. Die rund 200 Angebote sollen abseits der täglichen Routine dabei helfen, zu entschleunigen, Kraft zu tanken und das innere Gleichgewicht wiederzufinden. Die Naturlandschaft rund um Olang am Fuß des sagenumwobenen Kronplatzes ist dafür wie geschaffen. Johanna Schileo vom Hotel Post Tolderhof****S ist Masseurin und Expertin in Ayurveda und Meditation. Bei einer Waldmeditation mit ihr nehmen die Teilnehmer das Frühlingserwachen mit allen Sinnen wahr. Inmitten der frischen Waldluft lässt der Stress nach, das bewusste Luftholen fördert die Konzentrationsfähigkeit und Kreativität. So werden Körper, Geist und Seele in Einklang mit der Natur gebracht. Energetic-Feng-Shui-Experte Thor Thomas Volgger lädt zu einer Wanderung in die wilde Natur und zu besonderen Kraftorten in der mystischen Landschaft rund um Olang ein. Dabei wird mit speziellen Übungen und einem abschließenden Feuerritual die Energie des Frühlings bewusst aufgenommen, um damit auch die eigene Lebenskraft zu entfesseln. Abschalten vom Alltag ist das Ziel der entspannenden und humorvollen Stunden im Heustadel mit Yogalehrerin Veronika Mantari Eschgfeller. Atemübungen im duftenden Heu und sanfte Dehn- und Streckübungen vertreiben die Wintersmüdigkeit. Lach-Yoga ist eine bewährte Methode, um körperliche und mentale Energien in Einklang zu bringen. Zum Abschluss gibt es selbstgebackenes Brot und würzige Aufstriche mit Frühlingskräutern. Die Aktivitäten von Südtirol Balance werden von Experten mit profundem Fachwissen begleitet. Im Hotel Post Tolderhof, einem der besten Viersterne-Superiorhotels am Südtiroler Kronplatz, gibt es Gelegenheit zum „Nachbereiten“. Im 900 m2 großen Relax-Spa bietet Johanna ein umfassendes Angebot an Massagen, Bädern und Körperanwendungen an. Reinigend und befreiend ist oft auch ein Gang in die Finnen- oder Bio-Kräutersauna. Die ausgezeichnete Küche im Hotel Post Tolderhof trägt zu einem nachhaltig gesunden Lebensgefühl bei, das man nach jedem Urlaub mit nach Hause nimmt. Das Hotel Post Tolderhof verzeichnet 99 Prozent Weiterempfehlung auf HolidayCheck und ein Zertifikat für Exzellenz auf TripAdvisor.





Frühlingserwachen im Wald mit Johanna Schileo, Masseurin und Expertin in Ayurveda & Meditation

Dienstags 09 – 12 Uhr, Treffpunkt: Park von Oberolang

Die eigene Kraft entdecken mit Thor Thomas Volgger, Experte im Bereich Energetic Feng Shui

Donnerstags: 09 – 12 Uhr, Treffpunkt: Parkplatz Lipper Säge

Entspannen im duftenden Heu mit Veronika Mantari Eschgfeller, Yogalehrerin für Sivananda Yoga

Freitags: 10 – 12.30 Uhr, Treffpunkt: Reitschule Tolderhof

Die Teilnahme ist für Gäste eines Balance-Partnerbetriebes kostenlos.



Hotel Post Tolderhof****S

Familie Prugger

I-39030 Olang/Südtirol

Tel.: +39/0474/496 127

Fax: +39/0474/498 019

E-Mail: info(at)hotelpost-tolderhof.com

www.hotelpost-tolderhof.com

Media Kommunikationsservice Ges.m.b.H.

PR-Agentur für Tourismus

A-5020 Salzburg, Bergstraße 11

Tel.: +43/(0)662/87 53 68-127

Fax: +43/(0)662/87 95 18-5

www.mk-salzburg.at

E-Mail: office(at)mk-salzburg.at

Kommentare zur Pressemitteilung