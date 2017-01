Der Speziallist in Sachen Abflussdienst und Rohrreinigung in Hannover

Ein verstopftes Rohr zieht viel Ärger nach sich. Wir helfen schnell und effizient im gesamten Raum Hannover. Rufen Sie uns an!

(firmenpresse) - Das Rohr verstopft? Der Abfluss zu? Was machen wir da nun?

Wir rufen eifrig und geschwind uns Helfer, die zu uns Eilen wie der Wind

Mit Kompetenz, Witz und Humor zu ihrem durchgespültem und freiem Rohr.



Wir sind Ihr kompetenter wie seriöser Partner bei Fragen rund um die Reinigung von Abschluffrohren sowie allgemeinen Belanggen zur Kanalreinigung. Wir sind spezailisiert in den Bereichen Rohrreinigung, Kanalreinigung, Rohrsansierung und Dichtheitsprüfung. Hier können Sie sich einen Überblick über unsere Service Bereiche machen. Wir sind Ihr zuverlässiger Partner für alle Eventualitäten. Unser Team steht mit unserem 24 Stunden Notruf Service für Sie bei jeder Tages- und Nachtzeit, egal ob es stürmt oder schneit zu ihrer Seite, um das verstopfte Rohr zu klären. Dazu bieten wird auch präventive regelmäßige Rohrreinigungen, damit es erst gar nicht zum Notfall kommen muss.



Dazu wird unser Service mit einem umfangreichen Notdienst Rohrreinigungsservice kombiniert. Dabei ist bereits das Service- und Dienstleistugsangebot in der Rohr- und Abflussreinigung in Hannover so facettenreich. Hier können Unternehmen, Firmen und Privatleute Serviceleistungen wie Rohrreinigung, Kanalreinigung, Rohrsansierung und Dichtheitsprüfung und noch viel mehr angeboten.

Zuverlässig, kompetent und erfahren bieten wird unseren Service für sie an. Schauen Sie bei ( http://www.rohrreinigungblitz.de/ ) vorbei und überzeugen Sie sich nicht nur von unserem Angebit, sondern lassen Sie sich auch in ihrem Anliegen beraten. Denn nur so könnn wir für Sie den besten Service leisten.







Rohrreinigung Blitz Hannover

Nord-Ost Ring 137, 70794 Filderstadt

Rohrreinigung Blitz Hannover

Chris Adjei

Filderstadt

0711 20526230



