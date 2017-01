Rokstyle präsentiert Grabschmuck Kollektion

Neue Kollektion zusammen mit der führenden Kunstgießerei Strassacker entwickelt

(firmenpresse) - Nach einem unglaublich erfolgreichen Jahr 2016 feiert nun "Rokstyle - Das erste Fashionlabel für Grabsteine" den Marktstart der ersten Rokstyle-Grabschmuck Kollektion. Zusammen mit der führenden Kunstgießerei Strassacker wurden neue Modelle entwickelt. Für das Design zeichnet sich Rokstyle-Chef Alexander Hanel verantwortlich, der bereits seit 2008 erfolgreich mit der Kunstgießerei aus Süßen im Bereich Produktdesign zusammenarbeitet. Seit 1919, also seit fast 100 Jahren ist das Traditionsunternehmen aus dem Schwäbischen als "Kunstgewerbliche Werkstatt und Bronzegießerei" eingetragen. Mittlerer Weile finden sich in der ganzen Welt außergewöhnliche "Kunstwerke" der Kunstgießerei, wie beispielsweise der Pegasus in Hallandale Beach (Miami USA), die größte Pferdeskulptur der Welt.

Nachdem bereits zur Grabsteingestaltung sowie Grabsteinveredelung Bronze- und Alu-Embleme individuell hergestellt wurden, ist die vertiefte Zusammenarbeit nun der nächste logische Schritt. Mit der Rokstyle-Grabschmuck Kollektion werden nun in Zukunft außergewöhnliche, mit Liebe zum Design gestaltete Grabkreuze, Laternen, Weihwasserkessel und Vasenringe gefertigt und weltweit vertrieben.

Da immer mehr Menschen bei der letzten Reise Wert auf Individualität legen, wurde 2013 Rokstyle gegründet. Unter dem Motto "Für immer schön" wurde die neue Grabsteinmarke geschaffen. Von Bronzeemblemen über Swarovski- Steine bis hin zu Glasintarsien, die neue Generation von Grabsteinen bietet eine ausdruckstarke Ästhetik und höchste Qualität. So kann jeder sein individuelles Lebensgefühl über den Tod hinaus ausdrücken, jeder Grabstein wird zu einem einmaligen Kunstwerk. Zusammengesetzt aus Liebe, Ideen und Worten, bewahrt es das Andenken und die Erinnerung an einen verlorenen Menschen auf eine ganz besondere Weise.

Seit Gründung von Rokstyle wurden bereits über 45 Millionen Kontakte in den Medien erzielt. Und auch die zahlreichen Ehrungen sind durchaus beachtlich, wie beispielsweise bei dem Querdenker Award, Green Product Award, German Design Award, German Brand Award und die Auszeichnung bei dem weltgrößten Innovationspreis, dem Plus X Award sowie der Erfolg bei der Wahl zu "Deutschlands schönsten Grabsteinen" bei dem Bestattungen.de Award und die Nominierung zum Bayerischen Innovationspreis 2016.

Seit 2016 werden die Rokstyle-Grabsteine von der Firma Destag bundesweit vertrieben. Mit über 250 Partnerbetrieben haben wir ein bundesweites nachhaltiges Händlernetz ausgebaut. Somit werden die Vertriebskanäle noch optimaler genutzt. Die Zusammenarbeit mit Strassacker bedeutet dem Rokstyle-Gründer Alexander Hanel sehr viel: "Nach jahrelanger, vertrauensvoller Zusammenarbeit, sind wir nun im nächsten Level angelangt und können somit mit unserem Wunschpartner weltweit Rokstyle-Grabschmuck Produkte anbieten und großflächig präsentieren."





Josef Hanel und seine Söhne Leonhard und Franz Hanel gründeten 1948 ein kleines Steinmetzgeschäft in einer Holzhüttenwerkstatt am Friedhof in Leutershausen. Nach nunmehr über 60 Jahren Firmengeschichte entwickelte sich das Familienunternehmen von einer Holzhüttenwerkstatt zu einem komplexen Werksgelände mit Produktions- und Verladehalle, Ausstellungshalle sowie eigenem Gestaltungsfriedhof und ist somit eines der führenden Unternehmen im Grabmalbereich in Mittelfranken. Das Familienunternehmen wird heute in der 3. Generation von Harald und Alexander Hanel geleitet. Als Fach- und Meisterbetrieb ist Stein Hanel ausschließlich in der Grabmalherstellung tätig. Seit 2007 ist einer der Geschäftsführer Alexander Hanel Vorstandsmitglied im Bund Deutscher Grabsteinhersteller. Als erstes Unternehmen verzierte die Stein Hanel GmbH Grabsteine mit Swarovski-Kristallen im Rahmen einer Designer-Kollektion. Des Weiteren werden mittlerer Weile Lizenzprodukte produziert, die europaweit vertreiben werden. Neben der neuen Großhandelskolletion wurde auch 2011 ein weiterer Standort in Wassertrüdingen eröffnet. 2013 ist mit der Gründung des ersten Fashionlabels für Grabsteine weltweit "Rokstyle" eine neue Marke erschaffen worden, die zwischenzeitig mit mehreren Auszeichnungen geehrt worden ist.

