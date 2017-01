SQL Schulungen in Hamburg, Frankfurt und München

Neue SQL Schulungen in Hamburg, Frankfurt und München

(firmenpresse) - Kiel/Hamburg, 26. Januar 2017. Die Firma Database Solutions Fabian Gaußling bietet ab sofort an den Standorten Hamburg, Frankfurt und München SQL Schulungen an. Da heutige Datenbanken im Regelfall mehrere Millionen Datensätze umfassen und es manuell nicht mehr möglich ist, bestimmte Datensätze zu suchen, gibt es die sog. SQL (=Structured Query Language). Die SQL ist eine Programmiersprache, mit der man diese Suche automatisiert von der Datenbank ausführen lassen kann. Als Anwender muss man der Datenbank nur erklären, welche Daten aus welchen Tabellen anhand welcher Kriterien rausgesucht werden sollen.



Es werden Schulungen sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene angeboten. Neben offenen Seminaren, zu denen sich jeder anmelden kann, bietet Database Solutions Fabian Gaußling auch Inhouse Schulungen und Online Kurse an. Im Schulungspreis der offenen Seminare enthalten sind neben der Schulung auch noch ein 14-tägiger eMail Support nach der Schulung und die Benutzung der entsprechenden Online Materialien für vier Wochen nach der Schulung.



In Zukunft sind auch noch weitere Schulungen geplant zu folgenden Themen:

-SQL Tuning Schulung

-Oracle Administrations Schulung

-NoSQL Grundlagen Schulung

-SQL Experten Schulung

-MDX Grundlagen Schulung

-MDX Aufbau Schulung



Nähere Informationen zu den SQL Schulungen finden sich unter http://gaussling.com/schulungen/









Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://gaussling.com



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Database Solutions Fabian Gaußling mit Sitz in Kiel bietet individuelle Datenbank- und Business Intelligence Lösungen an. Neben klassischen Entwicklungs- und Beratungsprojekten werden auch verschiedene Schulungen im Bereich Datenbanken, SQL, NoSQL und Business Intelligence angeboten.



Dies ist eine Pressemitteilung von

Database Solutions Fabian Gaußling

Leseranfragen:

Wilhelm-Spiegel-Str. 10, 24145 Kiel

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 27.01.2017 - 13:40

Sprache: Deutsch

News-ID 1449423

Anzahl Zeichen: 1540

Kontakt-Informationen:

Firma: Database Solutions Fabian Gaußling

Ansprechpartner: Fabian Gaußling

Stadt: Keil

Telefon: 0151-41462118



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.