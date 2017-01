Internationale LNG Konferenz zu Gast auf AIDAprima - Expertenforum informiert sichüber die praktische Nutzung von emissionsarmen Flüssigerdgas an Bord von Kreuzfahrtschiffen (FOTO)

(ots) -

Im Rahmen der internationalen Fachkonferenz "Making LNG Happen:

Combining Forces for Sustainable Shipping" besuchten am Donnerstag,

26. Januar 2017, 80 führende Vertreter aus Wirtschaft, Politik,

Verbänden und der Wissenschaft das Kreuzfahrtschiff AIDAprima in

Rotterdam, unter ihnen Dirk Brengelmann, Botschafter der

Bundesrepublik Deutschland in den Niederlanden sowie sein

norwegischer Amtskollege Martin Sørby.



An Bord des weltweit ersten Kreuzfahrtschiffes, das dank eines

Duel Fuel Motors während der Hafenliegezeit seine Energie aus

emissionsarmen Flüssigerdgas (LNG) produziert, informierten sich die

führenden LNG Experten aus Deutschland, Norwegen und den Niederlanden

über die praktischen Erfahrungen, die AIDA Cruises mit der Nutzung

von LNG sammeln konnte.



Nach dem ersten erfolgreichen Testlauf für die LNG-Versorgung von

AIDAprima in Hamburg am 7. Mai 2016, wird das Kreuzfahrtschiff in

allen Häfen seiner Route - Hamburg, Rotterdam, Le Havre, Southampton

und Zeebrügge - während der Liegezeiten erfolgreich mit LNG

betrieben. Dies ist ein wesentlicher Beitrag zum Umweltschutz, denn

ein AIDA Schiff verbringt rund 40 Prozent seiner Betriebszeit in

einem Hafen. Im Vergleich zur Nutzung von herkömmlichem Marinediesel

mit 0,1 Prozent Schwefelgehalt werden die Emissionen bei der Nutzung

von LNG nochmals deutlich gesenkt. Der Ausstoß von Schwefeloxiden und

Rußpartikeln wird gänzlich vermieden. Die Emission von Stickoxiden

verringert sich um bis zu 80 Prozent und die CO2-Emissionen werden um

20 Prozent reduziert.



"Wir glauben an LNG als den emissionsärmsten Brennstoff, der

derzeit verfügbar ist und leisten auf diesem Gebiet seit vielen

Jahren Pionierarbeit. Im Sommer 2015 haben wir angekündigt, die

Schiffe der nächsten AIDA Generation, die auf der Meyer-Werft in

Papenburg gebaut und ab 2019 in Dienst gestellt werden, als erste



Reederei weltweit zu 100 Prozent mit LNG zu betreiben. Wir freuen

uns, dass in der Zwischenzeit auch andere Kreuzfahrtreedereien

unserem Beispiel folgen und ebenfalls Neubauten mit LNG-Antrieb

beauftragt haben", zieht Dr. Monika Griefahn, Direktorin für Umwelt

und Gesellschaft AIDA Cruises, auf der Fachkonferenz in Rotterdam

Bilanz.



"Wir brauchen aber auch die Unterstützung der Häfen und

LNG-Produzenten, in die notwendige Infrastruktur zu investieren", so

Dr. Monika Griefahn weiter.



AIDA Cruises hat bereits früh in die Erforschung und Erprobung von

Anwendungen zur Nutzung von LNG in der Kreuzfahrt investiert. Mit der

LNG Hybrid Barge haben wir bereits 2013 zusammen mit Becker Marine

Systems eine innovative und flexible Lösung für eine

umweltfreundliche Energieversorgung mit Flüssigerdgas während der

Liegezeiten im Hamburger Hafen auf den Weg gebracht. Seit dem 30. Mai

2015 ist AIDAsol am Cruise Terminal Hafencity mit emissionsarmem

Strom aus Flüssigerdgas (LNG) versorgt worden, 2016 allein bei 16

Anläufen.



AIDA Cruises dokumentiert sein Engagement für Umwelt und

Gesellschaft seit 2007 transparent in seinem jährlichen

Nachhaltigkeitsbericht AIDA cares und weist darin auch alle

relevanten Umweltkennzahlen aus. Neben der Verringerung der

Emissionen ist die Erhöhung der Effizienz ein wesentliches Kriterium

für einen umweltfreundlichen Schiffsbetrieb.



Die Schiffe der AIDA Flotte verbrauchen pro Person an Bord

durchschnittlich nur 3 Liter Treibstoff auf 100 Kilometern Fahrt.

Dies wurde bereits 2012 von Experten des DNV GL in einem unabhängigen

Gutachten bestätigt. Dank des Einsatzes modernster,

energieeffizienter Umwelttechnologien und eines sparsamen Umgangs mit

Ressourcen wurden 2016 weitere Fortschritte erreicht. So wurde

beispielsweise pro Person an Bord neun Prozent weniger Energie

verbraucht als in 2012. Im gleichen Zeitraum sanken der

Wasserverbrauch pro Person an Bord um 7,2 Prozent sowie der Ausstoß

von Kohlendioxid um 7,7 Prozent. Weitere Informationen zum

Umweltengagement gibt AIDA Cruises im aktuellen

Nachhaltigkeitsbericht AIDA cares 2016 unter www.aida.de/aidacares.



Rostock, 27.Januar 2017







