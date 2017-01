Flexibilität pur mit der Multimatrix 8 von Kindermann

(firmenpresse) - (Mynewsdesk) Kindermann präsentiert auf der ISE (07. - 10. Februar) Multimatrix 8, eine Matrix, mit der 4K-/UHD-Video- und Audiosignale geschaltet werden können. Das Besondere an ihr ist der modulare Aufbau, mit dem es möglich ist, die acht universell nutzbaren Einsteckplätze so mit Ein- und Ausgangsmodulen zu bestücken, wie die jeweilige AV-Anwendung es erfordert.

Multimatrix 8 unterstützt max. sechs Video Inputs und mind. zwei Outputs. Folgende Kombinationen sind realisierbar: 6-In/2-Out, 5 In/3-Out, 4-In/4-Out, 3-In/5-Out, 2-In/6-Out und 1-In/7-Out. Die I/O-Module sind für folgende Signaltypen ausgelegt: HDMI- (DVI), HDBT- und VGA-Videoformat. Eine optional erhältliche HDMI-Scaler Output-Karte erlaubt ein nahtloses Umschalten auf verschiedene Auflösungen der Ausgabegeräte. Alle Informationen über die Zustände der I/O-Karten werden über ein frontseitig angebrachtes Display angezeigt. Set-Up, Konfiguration und Monitoring der Multimatrix 8 erfolgen einfach über den integrierten Webserver. Weitere Steuerungsmöglichkeiten sind über RS232, IR oder Fronttasten möglich.

Die Multimatrix 8 eignet sich aufgrund ihrer Flexibilität zum universellen und kostengünstigen Einsatz in professionellen AV-Lösungen für Präsentationen und in der Systemintegration.

Über Kindermann



Als innovativer Anbieter für Präsentations- und Konferenztechnik hat Kindermann einen ausgezeichneten Ruf für qualitativ hochwertige und anwenderfreundliche Lösungen.



Das umfangreiche Sortiment, das zu den größten seiner Art in ganz Europa zählt, bietet vom Projektor bis zur kompletten Konferenzraumausstattung ein sehr breites Spektrum an Produkten, die zu einem hohen Anteil von Kindermann entwickelt und produziert werden.



Das Produktprogramm ist in drei Geschäftsbereiche gegliedert:



Präsentation steht für Projektoren und Flachbildschirme.



Medientechnik umfasst alle System- und Installationskomponenten sowie Digital Signage.



Conferencing befasst sich mit Systemlösungen für hochwertige Konferenz- und Medienbereiche dazu gehören auch Audio- und Videokonferenzen.



Kindermann betreut als Hersteller und Distributor seine Fachhandelspartner mit kompetenter Beratung, individueller Projektunterstützung - von der Planung bis zur Ausstattung und Integration. Attraktive Sonderleistungen runden das Portfolio ab.



Über Kindermann Systems GmbH



Die Kindermann Systems GmbH wurde im Juli 2015 gegründet. Das neue Unternehmen konzentriert sich auf das Projektgeschäft in den Bereichen Medien-, Konferenz- und Präsentationstechnik. Aufgaben sind die Recherche, Beratung, Projektierung und Ausführung von Projekten, die von Händlern alleine nicht realisiert werden können. Die Umsetzung erfolgt gemeinsam mit einem qualifizierten Partner vor Ort.

