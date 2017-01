100 Jahre Urlaubsliebe / DER Touristik setzt seit einem Jahrhundert Standards in der Touristik

(ots) - Unter dem Motto "100 Jahre Urlaubsliebe"

feiert die DER Touristik in diesem Jahr ihre 100-jährige

Unternehmensgeschichte. Seit der Gründung in Berlin am 17. Oktober

1917 hat sich das damalige Deutsche Reisebüro vom Bahnticketagenten

zu einem der führenden Touristikkonzerne in Europa entwickelt. Heute

verreisen mit der DER Touristik Group pro Jahr mehr als sieben

Millionen Gäste aus 14 europäischen Ländern. "Seit 100 Jahren setzen

wir Maßstäbe in der Touristikbranche", erklärt René Herzog, CEO DER

Touristik Central Europe. "Zu Beginn unserer Firmengeschichte haben

wir die Entwicklung des Tourismus in Deutschland und Europa

maßgeblich beeinflusst. Heute stehen wir für innovative Reisen,

größtmögliche flexible Produktvielfalt, die keinen Reisewunsch offen

lässt, und einen zukunftsfähigen Reisevertrieb", so Herzog.



Die Gäste der DER Touristik können sich zum 100. Geburtstag auf

zahlreiche Jubiläums-Aktionen freuen. So beginnt beispielsweise mit

dem Valentinstag am 14. Februar ein groß angelegtes

Urlaubsliebe-Gewinnspiel: Ab 500 Euro Buchungswert erhalten Kunden

der DER Reisebüros ein Rubbellos sowie weitere für die Buchung von

Zusatzleistungen wie Mietwagen. In monatlichen Ziehungen werden unter

den Losen mit drei DER-Logos Reisen, Flüge, Eintrittskarten und

vieles mehr verlost. Alle Losinhaber haben zudem die Chance auf einen

besonders attraktiven Hauptgewinn, der am Ende des Jubiläumsjahres

gezogen wird.



Online begeht die DER Touristik ihr Jubiläum auf

www.urlaubsliebe.de. In der "Community für alle, die das Reisen

lieben" können sich User zu unterschiedlichsten Urlaubsthemen

austauschen, ganz persönliche Urlaubstipps geben und Fragen stellen.

Während des Jubiläumsjahres haben Nutzer der Plattform zudem die

Möglichkeit, in einer Social Chronik Geschichte zu schreiben, indem

sie ihre schönsten Urlaubsliebe-Momente aus den vergangenen Jahren



und Jahrzehnten teilen. Wer in der Reisecommunity aktiv ist, hat bis

Ende 2017 die Chance auf zahlreiche Gewinne.



DER Touristik setzt Branchenstandards



"Sicherheit auf Reisen ist heutzutage eines der beherrschenden

Themen unserer Gäste", sagt René Herzog. "Sie sind verunsichert und

erwarten zu Recht von uns als Veranstalter Fürsorge. Dieser Anspruch

hat für uns oberste Priorität - und das schon lange." Seit 16 Jahren

setzt die DER Touristik im Bereich Gäste-Sicherheit und -Betreuung im

Krisenfall mit seinem eigenen, hoch professionellen Sicherheits- und

Krisenmanagement Branchenstandards. Für das Schulungskonzept der

Help-Team-Mitarbeiter wurde die DER Touristik mehrfach mit dem Willy

Scharnow-Preis ausgezeichnet. Melanie Gerhardt, Leiterin des

Sicherheits- und Krisenmanagements der DER Touristik, ist zudem

langjährige Vorsitzende des Ausschusses Krisen- und

Sicherheitsmanagement des DRV (Deutscher Reiseverband).



Der Reisevertrieb hat in den vergangenen Jahrzehnten einen großen

Wandel vollzogen. Informations- und Buchungskanäle haben sich

verändert, die Möglichkeiten sich vervielfacht. Mehr denn je suchen

Kunden daher Orientierung bei der Urlaubsplanung - ob online, im

Reisebüro oder zuhause beim Blättern in Katalogen. Auf die

veränderten Kundenbedürfnisse reagiert die DER Touristik: 2013 wurde

in den DER Reisebüros ein neues und modernes Shop-Konzept eingeführt,

und auch die Beratung folgte fortan einheitlichen Qualitätsstandards.

2016 eröffnete die DER Touristik in Berlin das modernste Reisebüro

Deutschlands - nur einen halben Kilometer von der Stelle entfernt, an

der vor 100 Jahren das Deutsche Reisebüro gegründet wurde. Im DER

Concept Store testet die DER Touristik seither technische

Innovationen in der Reiseberatung. Damit ist sie Vorreiter im

stationären Reisevertrieb.



"Die Rolle des Reiseveranstalters hat sich in den vergangenen

Jahren ebenso maßgeblich verändert, wie die der Reisebüros", sagt

René Herzog. Den immer besser informierten Kunden muss nicht nur die

preislich attraktivste Reise vermittelt werden, sondern das

individuell auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnittene beste

Angebot. "Das erfordert eine immense Angebotsvielfalt", erläutert

Herzog. Zudem enden die Erwartungen der Urlauber nicht mit der

Buchung ihrer Reise, auch während des Urlaubs muss eine

"Rundum-Versorgung" gewährleistet sein. Die Betreuung vor Ort durch

eine kompetente Zielgebietsagentur gehört ebenso dazu, wie

Informationen per SMS durch das Krisenteam oder tagesaktuelle

Informationen per App aus dem Reisebüro. "Als Reisekonzern begleiten

wir unsere Gäste als ihr Urlaubsdesigner von der ersten Reiseidee

über die Buchung, den Aufenthalt vor Ort bis hin zur Rückkehr", so

Herzog.



#Urlaubsliebe



Hintergrund:



Die DER Touristik Group zählt mit 5,43 Milliarden Euro Umsatz und

rund 10.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (2015) zu den führenden

Reisekonzernen in Europa. Sie ist die Reisesparte der REWE Group,

einem internationalen Handels- und Touristikkonzern. 7,1 Millionen

Gäste aus 14 europäischen Ländern verreisen pro Jahr mit den

Veranstaltern der DER Touristik Group in 179 Reiseländer weltweit. Zu

den Reiseveranstaltern zählen im Volumengeschäft die Marken ITS, Jahn

Reisen, Travelix, Dertour, Meier's Weltreisen und ADAC Reisen sowie

Clevertours (Deutschland), Kuoni (Schweiz und Großbritannien),

Helvetic Tours (Schweiz) und Apollo (Nordeuropa). In Österreich und

Osteuropa ist die DER Touristik Group mit eigenen Veranstaltern und

Kooperationen (ITS Billa, ITS Coop Travel, Jahn Reisen, Dertour,

Meier's Weltreisen, Transair) sowie über eine Mehrheitsbeteiligung an

der Exim Holding (Exim Tours, Kartago Tours) vertreten.



Hinzu kommen 25 Spezialisten, die besondere Kundengruppen mit

maßgeschneiderten und hochwertigen Angeboten bedienen, sowie die

Online-Vertriebsmarken: In Deutschland der.com, Camperboerse.de,

Ocean24 und Entdeck-die-welt.de, in der Schweiz Manta Reisen,

Kontiki, Railtour, Frantour, Kuoni Cruises, Asia 365, Private

Safaris, Cotravel, Dorado Latin Tours, Pink Cloud, ACS Reisen und

lastminute.ch, in Nordeuropa Lime Travel, Golf Plaisir, Out of Bounds

Golfresor und Krone Golf Tours, in Großbritannien Carrier, Kirker, CV

Villas und Voyages Jules Verne sowie in Belgien und den Niederlanden

Koning Aap, Your Way 2 Go, Shoestring und prijsvrij.nl.



Zum Reisevertrieb der DER Touristik Group gehören rund 2.400

Vertriebsstellen in Europa. In Deutschland ist sie mit 2.100

Reisebüros Marktführer - hierzu gehören die Vertriebslinien DER

Reisebüro, das Franchisesystem Derpart sowie die Organisation der

mittelständischen inhabergeführten Reisebüros unter dem Dach des DER

Touristik Partner-Service (DTPS).



Die Geschäftsreisesparte FCM Travel Solutions bietet

mittelständischen Unternehmen und international tätigen Konzernen

zudem umfangreiche Dienstleistungen rund um das

Geschäftsreisemanagement an. In der Schweiz verfügt die DER Touristik

über 80 Reisebüros (Kuoni, Helvetic Tours, Rewi Reisen und Premium

Specialists), in Großbritannien sind es 49 Kuoni Stores. In Osteuropa

verstärken 200 Filialen der Exim Holding den stationären Vertrieb.

Des Weiteren gehören die schwedische Charterfluggesellschaft Novair

und 78 Hotels der Marken Club Calimera, PrimaSol, lti hotels, Cooee

und Playitas (Sportresort auf Fuerteventura) zur Unternehmensgruppe.



Weitere Informationen auf www.dertouristik.com.







Pressekontakt:

Unternehmenskommunikation DER Touristik

t: +49 69 9588-8000

presse.frankfurt(at)dertouristik.com



Original-Content von: DER Touristik, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

DER Touristik

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 27.01.2017 - 14:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1449441

Anzahl Zeichen: 8420

Kontakt-Informationen:

Firma: DER Touristik

Stadt: Frankfurt/Köln





Diese Pressemitteilung wurde bisher 68 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung