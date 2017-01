Vermeidung von Zahlungsausfällen dank der Express SEPA-Lastschrift über die Novalnet AG

(PresseBox) - Die Novalnet AG wird ab dem 01.02.2017 einheitlich die Express-SEPA-Lastschrift einführen und die Lastschriften so schnell wie möglich vom Endkundenkonto einziehen. Die Online Händler und die Zahlungspflichtigen profitieren hierdurch von einer deutlich einfacheren und kundenfreundlicheren Nutzung des SEPA-Lastschriftverfahrens. Ein weiterer Vorteil ist: Durch die Einführung der einheitlichen Express-SEPA-Lastschrift vermeiden Sie nachhaltig Zahlungsausfälle, welche sonst unter Einhaltung der SEPA Erst-Einreichungsfristen von 6 bis 14 Bankarbeitstagen zustande gekommen sind.

Die SEPA Lastschrift

Aufgrund der unterschiedlichen rechtlichen Rahmenbedingungen und den verschiedenen nationalen Lastschriftverfahren hatte sich der European Payments Council (EPC) frühzeitig für die Entwicklung des SEPA-Lastschriftverfahrens entschieden. Gemäß den Regelwerken für die SEPA-Lastschrift hieß dies bislang auch das Einhalten von diversen Fristen. Sinn und Zweck dieser Fristen war es u.a., dass der Zahlungspflichtige rechtzeitig für eine ausreichende Deckung auf seinem Zahlungskonto sorgen sollte. Dies hat sich aber in der Vergangenheit als wenig sinnvoll erwiesen. Ein Endkunde, der heute mittels SEPA-Lastschrift bezahlt, hat die Belastung nach einer gewissen Zeit nicht mehr in Erinnerung. Die verspätete Belastung des Kontos führt daher viel eher zu einer Rücklastschrift mangels Deckung. Unserer Erfahrung nach hat ein Endkunde vielmehr seinen Kontostand gerade zum Zeitpunkt der Bestellung im Kopf.

Die Express SEPA-Lastschrift und die Vorteile für die Händler

Dieses Problem hat auch der EPC erkannt: Seit Ende letzten Jahres ist innerhalb der Deutschen Kreditwirtschaft (DK) das neue DFÜ-Abkommen in der Version 3.0 in Kraft getreten. Im Detail entfällt die Auftragsart Euro-Eil-Lastschrift COR1. Stattdessen hat die SEPA-Basis-Lastschrift die Einreichungsfrist der Euro-Eil-Lastschrift COR1 übernommen. Das bedeutet, dass sämtliche Lastschriften auf nur noch "einen Geschäftstag" vor Fälligkeit verkürzt werden. Desweiteren ist es auch nicht mehr erforderlich, zwischen erstmaliger und wiederkehrender Lastschrift zu unterscheiden.



Was bedeutet das für Online Händler der Novalnet AG

Für die Kunden der Novalnet AG- besteht kein Handlungsbedarf. Die Novalnet AG passt die neuen Vorlaufzeiten automatisch für die an und somit brauchen der Kunden der Novalnet AG keine technischen Anpassungen vorzunehmen. Die Online Händler und die Zahlungspflichtigen profitieren hierdurch von einer deutlich einfacheren und kundenfreundlicheren Nutzung des SEPA-Lastschriftverfahrens.



Die Novalnet AG, gegründet im Januar 2007, ist ein führendes europäisches Zahlungsinstitut für professionelle elektronische Zahlungsabwicklung. Als Full Payment Service Provider bietet die Novalnet AG u.a.:

?alle gängigen nationalen und internationalen Zahlungsarten aus einer Hand

?sichere Zahlungsabwicklung über Treuhandkonten der Novalnet AG

?ein umfangreiches integriertes Risikomanagement zur Minimierung von Zahlungsausfällen und Betrug

?automatisierte Rechnungserstellung

?völlig automatisiertes Debitoren- und Forderungsmanagement inkl. verschiedener Mahnstufen

?umfangreicher technischer Support

?zahlreiche Zusatzservices (umfangreiche Abonnement- und Mitgliederverwaltung, ein nützliches Affiliate-Programm sowie umfangreicher technischer Support)

?u.v.m.

Die Novalnet AG bietet mit der eigenen technischen Entwicklungsabteilung einen flexiblen und professionellen Service für die Anbindung an alle Systeme (z. B. Shop, CMS, CRM, WAWI, ERP sowie eigene Systeme und freiprogrammierte Systeme).

Der Vorteil für die Kunden der Novalnet AG liegt in der Gesamtheit aller dieser vielfältigen Dienstleistungen unter einem Dach. Dem Online-Händler bleibt es erspart mit unterschiedlichen Banken, Kreditkartenacquirern, Auskunfteien, Inkassounternehmen, Affiliate-Plattformen und Technologiepartnern (wie z. B. PCI) unzählige Verträge mit unterschiedlichen Laufzeiten und Gebühren abschließen. Er hat die Möglichkeit, mit nur einem Vertrag und nur einem direkten Ansprechpartner, alle oben genannten Leistungen in Anspruch zu nehmen.

Eine spürbare Steigerung des Umsatzes und der Wettbewerbsfähigkeit wird erzielt, wenn ein kundenfreundlicher und sicherer Bezahlvorgang mit einer großen Auswahl an Zahlungsarten angeboten werden kann. Jeder Händler hat unterschiedliche Anforderungen und Wünsche hinsichtlich der Zahlungsmodalitäten, die die Novalnet realisieren kann. Es gibt bei der Novalnet AG keine Standardpakete, sondern eine auf die Bedürfnisse des jeweiligen Online-Händlers angepasste Lösungen. Dabei bleibt er stets flexibel und kann selbst entscheiden, welche Zahlungsarten und Services der Novalnet AG er in Anspruch nehmen möchte. Aber auch hier steht die Novalnet AG stets beratend zur Seite.

Die Kunden der Novalnet AG erhalten somit bezüglich des Payment: Service, Support, Technik sowie weitere Software-Entwicklungen komplett aus einer Hand.





