Online bestellen

(PresseBox) - Verbandskunden des Druck- und Versandzentrums können viele gängige Druckdienstleistungen ab Februar 2017 einfach und bequem online über einen eigenen Print-Webshop beim Kommunalen Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe (krz) bestellen. Dieser Service des Lemgoer IT-Dienstleisters wird im ersten Schritt den Trägerkommunen über das Weitverkehrswegenetz (WAN) bereitgestellt. Als erste Verwaltung wird die Alte Hansestadt Lemgo das neue Angebot nutzen.

Mit dem Print-Webshop erweitert das krz seinen Hausdruckerei-Service. So produziert das krz für die Stadt Lemgo seit 2015 Ratsunterlagen, Flyer, Broschüren und Vervielfältigungen in etlichen Formaten und in unterschiedlichsten Stückzahlen. Bisher wurden die zu druckenden Dateien zusammen mit einem Auftragszettel verschlüsselt an das krz gesendet und dort weitgehend automatisiert verarbeitet. Im Verlauf des Produktionsprozesses wurden dann die Daten gedruckt, auf Wunsch geheftet, gefalzt, kuvertiert und anschließend versandfertig gemacht.

Mit dem neuen Print-Webshop werden die Dateien nun sicher online bestellt. Im weiteren Verlauf sieht der Sachbearbeiter in der Verwaltung das spätere Druckergebnis bereits am Monitor und kann den Produktionsverlauf konsequent verfolgen. Alle möglichen Verarbeitungsvarianten werden dabei während des Auswahl- und Bestellvorganges konkret dargestellt. Abstimmungen werden erleichtert und Ergebnisse optimiert.

Auch die Produktionsprozesse des Druckzentrums des krz profitiert von diesem standardisierten Ablauf. Der Print-Webshop des krz - einfach bequem online und damit ein weiterer Vorteil für alle Kunden des Lemgoer IT-Dienstleisters.



Der ostwestfälische Service-Provider

Das Kommunale Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe (krz) in Lemgo wurde 1971 ge-gründet und ist seit 1972 Informatik-Dienstleister der Kreise Minden-Lübbecke, Herford und Lippe sowie von allen 36 Städten und Gemeinden aus diesen Kreisgebieten. Direkt oder indi-rekt werden über 11,5 Mio. Einwohner in NRW mit Services des krz betreut.



Als kommunaler Zweckverband besitzt das krz den Status einer Körperschaft des Öffentli-chen Rechts. Zu den traditionellen Aufgaben zählen unter anderem die Entwicklung, Einfüh-rung und Wartung klassischer Kommunalanwendungen. Um dem hohen Anspruch gerecht zu werden, hält das krz für seine Kunden ein reichhaltiges Angebot an Software-Applikationen (Verfahren), Netzwerktechnik, Arbeitsplatz- und Server-Hardware und Dienstleistungen (Bera-tung, Schulung, Installation, Wartung und Support) bereit. Das krz ist bekannt für einen ausge-prägten Datenschutz sowie eine höchstmögliche Datensicherheit und ist der erste kommunale IT-Dienstleister mit der BSI-Zertifizierung (ISO 27001).

Über 250 engagierte und qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, von der Verwaltungs-fachkraft bis hin zum Technik-Experten, sind Garant für die Umsetzung der Unternehmenszie-le. Das krz unterstützt etwa 8.000 PC-Arbeitsplätze mit rund 10.500 Geräten in den Verwaltun-gen des Verbandsgebietes. Über die Mitglieder hinaus nehmen noch mehr als 600 weitere Kunden aus dem kommunalen Umfeld Dienstleistungen des krz in Anspruch. Der Service-dienst und die Hotline sorgen für eine Datenverfügbarkeit von nahezu 100%.

Unter dem Motto "krz - Kunden rundum zufrieden" ist das krz für seine Geschäftskunden ein zuverlässiger Partner. Ebenso stehen dem krz aufgrund seiner Mitgliedschaften in der Bun-des-Arbeitsgemeinschaft der kommunalen IT-Dienstleister - VITAKO e. V. und im KDN, der Leistungsgemeinschaft von Kommunen, Landkreisen und Datenzentralen, starke Partner zur Seite, um Synergieeffekte optimal zu nutzen.





