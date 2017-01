RSI-Syndrom verhindern: Contour RollerMouse Free3

Jena, 27. Januar 2017 - Stundenlange Arbeit am Computer erhöht das Risiko an einer Muskel- und Skeletterkrankungen zu leiden. Die neue RollerMouse Free3 hilft, im Alltag gesund zu bleiben.

Die RollerMouse Free3 erfüllt die Anforderungen an Ergonomie am Arbeitsplatz.

(firmenpresse) - Fast alle modernen Berufe erfordern heutzutage die Nutzung von Computern. Durch die stundenlange Arbeit am Bildschirmarbeitsplatz kommt es oft zur Überlastung der Hand-, Arm-, Nacken- und Schultermuskulatur. In Deutschland ist etwa jede vierte Krankschreibung auf eine Muskel- und Skeletterkrankung zurückzuführen. Langfristig kann dies auch zu chronischen Schmerzen - dem RSI-Syndrom (Repetitive Strain Injury-Syndrom) - führen. Dazu gehören der sogenannte Mausarm (Armschmerzen) und Tennisarm (Ellenbogenschmerzen).



Die RollerMouse Free3 erfüllt die Anforderungen an Ergonomie am Arbeitsplatz. Sie ist ein Eingabegerät, das vor der Tastatur platziert wird und die gewöhnliche Maus ersetzt. Man kann sie entweder mit beiden oder nur mit der rechten/linken Hand bedienen. Körperliche Belastungen und Schmerzen werden dadurch spürbar reduziert.



Das neue und gleichzeitig flachste - nur 23 mm hoch - Modell Free3 vereint ergonomisches Design, die gewohnte Qualität der Vorgänger sowie neue Vorteile: höhere Geschwindigkeit, zusätzliche Tasten und eine integrierte Handgelenkstütze für mehr Komfort. Der völlig offene, stabile Rollstab ermöglicht Bewegungsfreiheit und Abwechslung ohne zusätzliche Schulteranstrengung. Die Geschwindigkeit der Maus kann in zehn verschiedenen Stufen zwischen 600 und 2.800 dpi eingestellt werden. Via USB-Kabel lässt sich die Free3 ganz einfach mit dem PC oder Notebook verbinden, dank Plug & Play müssen keine Treiber installiert werden. Insgesamt sieben verschiedene Tasten sorgen für das Plus an Benutzerfreundlichkeit; darunter Doppelklick sowie Copy & Paste. Die im Lieferumfang enthaltenen Tastaturstützen ermöglichen, die Höhe und den Winkel der Tastatur so einzustellen, dass der optimale Komfort und eine ergonomische Arbeitsposition gesichert sind. Die RollerMouse Free3 eignet sich sowohl für Windows- als auch Mac-PCs.



Alle aktuellen Modelle der RollerMouse-Familie können vom Fachhandel direkt über Quinta oder über Etailer für Endkunden bezogen werden.









Die Quinta GmbH wurde im Februar 2006 mit Sitz in Jena gegründet und ist auf die Distribution und den Vertrieb von ITK- und Elektronikprodukten spezialisiert. Die Quinta GmbH agiert vorrangig in den drei Geschäftsbereichen Spezialvertrieb, Kundendienst sowie Innovationsförderung, sodass die Produktpalette ständig um aktuelle Trendthemen erweitert wird. Das exklusive Portfolio umfasst derzeit zahlreiche Produkte aus den Bereichen Bürotechnik, Ergonomie, LED & Leuchten, Mobiles Zubehör, Multimedia, Software und Zubehör.



Quinta GmbH

Leutragraben 1, 07743 Jena

