Praxisreinigung in Berlin mit Conzept Clean

Der Gebäude-Reningungsservice Conzept Clean bietet neben zahlreichen weiteren Dienstleistungen seinen Kunden in Berlin und Umgebung auch zuverlässige, pünktliche und gründliche Praxisreinigung.

(firmenpresse) - Conzept Clean setzt bei der Praxisreinigung in Berlin und der angrenzenden Region ausschließlich speziell geschultes Reinigungspersonal ein. Dadurch stellt das Unternehmen sicher, dass eine zuverlässige und gründliche Reinigung der betreuten Arztpraxen stets gewährleistet bleibt. Durch die von Conzept Clean angebotene, professionelle Praxisreinigung erfolgt eine Säuberung von Fußböden, Arbeitsflächen und bei Bedarf auch medizinischen Gerätschaften, während der gefährliche und ansteckende Keime zuverlässig entfernt werden. Neben den Behandlungsräumen säubert Conzept Clean auch die Warteräume und sanitären Anlagen von Arztpraxen und stellt durch eine großflächige Verteilung hochwertiger Desinfektionsmittel sicher, das Bakterien, Viren und sonstige Keime, die unter anderem für Kinder und ältere Personen gefährlich sind, zuverlässig abgetötet werden. Bei der Praxisreinigung ist sich das Personal von Conzept Clean stets der großen Verantwortung und Sensibilität bewusst, welche mit den Reinigungsaufgaben im medizinischen Umfeld verbunden sind.



Neben der gründlichen Desinfektion bietet Conzept Clean im Bereich Praxisreinigung seinen Kunden unterschiedliche, individuell geschnürte Leistungspakete an. Diese können zum Beispiel die laufende Unterhaltsreinigung sowie die Reinigung von Glas- und Fensterflächen sowie Einrichtungsgegenständen umfassen. Zeitlich passt sich das Reinigungsunternehmen den Wünschen seiner Kunden an und zeigt sich dabei überaus flexibel und stets leistungsstark. Nach gemeinsamer Ausarbeitung eines individuellen Reinigungsplans für die Praxisreinigung stellt Conzept Clean seinen Berliner Kunden einen detaillierten Kostenvoranschlag zu den gewünschten Leistungen zur Verfügung, durch den sie maximale finanzielle Planungssicherheit erhalten.



http://www.conzept-clean.de/



Conzept Clean GmbH

Hohenzollernring 103, 50672 Köln

Conzept Clean GmbH

Jorg Stromsdorfer

Berlin

0221 999 690 20



