Für einen guten Zweck gebastelt

2000 Euro spendete das Unternehmen PROSIS der heilpädagogischen Tagesstätte Regens Wagner in Hohenwa

(firmenpresse) - Gemeinsam mit den hörgeschädigten Kindern der heilpädagogischen Tagesstätte Regens Wagner in Hohenwart bastelten zwölf Azubis der Prosis GmbH in ihrer Freizeit insgesamt 200 Eulen aus Tannenzapfen.

Die Mitarbeiter des Gaimersheimer IT-Unternehmens konnten anschließend die Eulen gegen eine Spende erwerben. Dank deren Unterstützung wurde somit ein Erlös von 1000 Euro erzielt, den Prosis-Geschäftsführer Ivan Wyberal schließlich noch verdoppelte.

Diese Gesamtsumme wurde nun komplett der Tagesstätte überwiesen, um die Betreuung, Hilfe und Unterstützung der Kinder dort weiter zu verbessern.

Zur Scheckübergabe kamen Bereichsleiterin Melanie Richter und Heilerziehungspflegerin Anette Schloßer zusammen mit zwei Kindern nach Gaimersheim, um die Spende entgegenzunehmen.

Von Manfred Riedl







Think BIG, do IT smart. Wir entwickeln smarte und zukunftsweisende Softwarelösungen von Wolfsburg bis nach München. Unsere Mitarbeiter/innen sind das Größte, denn sie machen die PROSIS zu einem wachsenden Unternehmen, das IT-Visionen in der Softwareentwicklung, im Projekt-/ Prozessmanagement und im Lifecycle realisiert. Persönlicher Austausch, Kreativität und ein modernes Work Life Office mit Wohlfühlfaktor – das lebt die PROSIS.

