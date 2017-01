Gigas Nutrition Blog:Tipp: Nehmen Sie jeden Tag Curcumin ein Curcumin ist nicht nur ein hervorragender Entzündungshemmer, sondern....

Tipp: Nehmen Sie jeden Tag Curcumin ein

Curcumin ist nicht nur ein hervorragender Entzündungshemmer, sondern besitzt noch 7 weitere Vorzüge. Erfahren Sie mehr!



Quelle: https://www.t-nation.com/supplements/tip-take-curcumin-every-day

Von TC Luoma | 01/01/16

Von TC Luoma | 01/01/16

Curcumin ist ein wirkungsvoller Entzündungshemmer, aber seine anderen Wirkungen reichen von einem Schmerzmanagement bis hin zu Vorzügen, die nahezu jedes Organsystem des Körpers betreffen.

Curcumin kann:

•Körperfett reduzieren

•Die Herz-Kreislauf Gesundheit verbessern

•Gesunde Cholesterinspiegel unterstützen

•Eine Abnahme der kognitiven Fähigkeiten lindern

•Als Aromatasehemmer agieren (und somit die Testosteronspiegel erhöhen)

•Die Plaque Spiegel in den Arterien reduzieren

•Das Diabetesrisiko senken

Und wie alles andere, das aus einer Pflanze stammt, besitzt es antioxidative Fähigkeiten.



Kann ich einfach viel indisches Essen essen?

Curcumin findet sich in einem Gewürz namens Turmeric wieder und die Inder verwenden wahrscheinlich mehr von diesem Gewürz, als jeder andere auf der Welt. Wenn man die scheinbar endlosen Gesundheitsvorzüge von Curcumin betrachtet, würde man wahrscheinlich annehmen, dass die Inder eines der gesündesten Völker auf der Welt sein müssten. Das ist jedoch nicht der Fall. Unglücklicherweise kann der Körper Curcumin nicht gut aufnehmen. Einfach viel Currypulver zu essen, wird unabhängiger von der hierdurch zugeführten Menge an Curcumin keine besonders großen Gesundheitsvorzüge mit sich bringen.

Um von den Vorzügen von Curcumin profitieren zu können, müssen Sie es in Kombination mit Piperin konsumieren, welches die Absorption von Curcumin um bis zu 2000% verbessern kann. Auf dem Markt finden sich einige Supplements wieder, die genau diese Kombination enthalten. In dieser Kombination ist Curcumin eine der wenigen Substanzen, bei deren Einnahme Sie bewusst bemerken werden, dass Sie sich besser fühlen.









https://gigasnutrition.com/de/immunsystem-/4140-curcumin-plus-gn-laboratories.html



