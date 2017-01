EMG Elektromobile stellt vollgefedertes Reisemobil für den deutschen Markt vor - Exklusiver EMG Auslieferungsstart im deutschen Markt am 1. Februar

(Steinhagen / Westfalen), 27.01.2017 - EMG Elektromobile GmbH & Co. KG kündigt aktuell die Markteinführung einer weiteren Exklusivserie für den deutschen Markt an. „Die EMG Baureihe Sport setzt einen neuen Standard in unserem Produktprogramm der Reisemobile und besticht durch eine technische Neuinterpretation, edles Design und Funktionskonzept. Insbesondere die neu entwickelte Vollfederung beim EMG Sport dürfte im Markt der Reisemobile für Furore sorgen. Ebenso verfügt dieses komplett zerlegbare Mobil über eine Reichweite von bis zu 21km. Von der üblichen Interpretation haben wir uns als Markenanbieter bewusst entfernt. Der EMG Sport soll qualitätsbewusste Anwender im Kompaktmobilbereich ansprechen, die beim Komfort, Design und der Reichweite keine Kompromisse eingehen wollen.“ sagte Jörg Gatzemeier.

Jörg Gatzemeier, geschäftsführender Gesellschafter der EMG Elektromobile GmbH & Co. KG: „Die Produktlinie EMG Sport setzt unsere Entwicklungsoffensive der letzten Jahre fort. Als deutscher Markenanbieter setzen wir hierbei bewusst auf einen europäischen Fertigungsstandard, um uns im internationalen Wettbewerb erfolgreich zu behaupten.



Den exklusiven Auslieferungsstart für den deutschen Markt kündigt EMG für den 1. Februar 2017 an.



„Der Vertrieb der neuen Produktlinie EMG Sport erfolgt über regionale Premiumfachhändler. Auch hier setzen wir konsequent auf stationäre EMG Fachhandelspartner.“ ergänzte Gatzemeier abschließend.







Das Ende 2002 in Bielefeld gegründete Unternehmen EMG Elektromobile GmbH & Co. KG hat sich in nur wenigen Jahren zu einem der führenden Anbieter für Elektromobile von 6-15 km/h, wartungsfreier Gel Akkutechnik und elektronischer Mobilitätslösungen entwickelt. Ausgehend vom deutschen Markt, in dem mehr als 10.000 Kunden und Nutzer auf Produkte und Dienstleistungen des Hauses EMG Elektromobile vertrauen, erschloss das Unternehmen in den letzten Jahren erfolgreich weitere europäische Teilmärkte. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über mehr als 350 Fachhändler in Europa.



Für alle Produkte bietet EMG Elektromobile einen europaweiten Logistik- und Konfektionierungsservice - i.d.R. innerhalb von 24 Stunden ab EMG Zentrallager.

Geschäftsebereiche der EMG Elektromobile GmbH & Co. KG



EMG Elektromobile von 6-15 km/h

wartungsfreie AGM + Gel Akkutechnik

EMG Schiebehilfen

EMG Ersatz-und Zubehörprogramm



Markenmietkonzept für EMG Elektromobile

Das Markenkonzept ´emobil+ - Elektromobil Mietservice – das Mietkonzept der EMG Elektromobile GmbH & Co. KG ®´ wurde erstmals am 9. August 2011 in der Stadt Bielefeld präsentiert.

Das Bielefelder Unternehmen EMG Elektromobile GmbH & Co. KG war „Ausgewählter Ort 2012“ im Wettbewerb „Deutschland -Land der Ideen“. EMG Elektromobile wurde von der unabhängigen Jury unter Vorsitz von Professor Martin Roth, Direktor des Victoria und Albert Museum in London, und Professor Michael Hüther, Direktor und Mitglied des Präsidiums des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln, für das Bewerbungskonzept `EMG Elektromobile - Mietservice für Seniorenelektromobile (www.emobilplus.de)´ ausgezeichnet.

Am 1 Januar 2015 verlagerte das Unternehmen seinen Firmenhauptsitz an den Standort Beerenstr. 5 in 33803 Steinhagen / Westfalen.

